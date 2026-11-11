القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى والترويج لبيع الأقراص المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأقراص المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وضُبط بحوزته (عدد من الاقراص المخدرة، هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج الأقراص المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.