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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يواجه وادي دجلة وديا

بيراميدز
بيراميدز
حسام الحارتي

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن خوض مباراة ودية وحيدة خلال فترة التوقف الدولي واستعدادا لعودة المشوار المحلي والقاري.

أشار زاهر إلى أن بيراميدز اتفق على خوض لقاء ودي مع نظيره وادي دجلة على أن يقام مساء الاثنين 16 نوفمبر الجاري على الملعب الفرعي للدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يستأنف بيراميدز تدريباته بداية من يوم الجمعة المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام بعد الفوز على الداخلية في كأس مصر.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مبارياته المحلية والقارية بعد انتهاء التوقف الدولي، والبداية بمواجهة النادي الأهلي المحدد لها يوم 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

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