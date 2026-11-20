أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه فى ظل تعزيز التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس رأفت هندى نعمل على التوسع فى المبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل .

ويأتى ذلك فى ضوء التعاون المشترك بين محافظة أسوان ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى

وفى هذا الإطار إختتمت مبادرة " طور وغير " فعاليات برنامجها التدريبى الذى إستضافته مكتبة مصر العامة بأسوان بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى ، بالتعاون بين المحافظة ومنظومة مكتبات مصر العامة .

تعاون مشترك لتنمية القدرات الرقمية والمهنية

ويأتى البرنامج إستكمالاً للزيارة التنسيقية التى قام بها وفد وزارة الإتصالات للمحافظة ، والتى شهدت لقاء السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ مع محمود ربيع مدير محور تأهيل الشباب بالإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بالوزارة ، وفريق عمل المبادرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتحديد الإحتياجات التدريبية للشباب حيث شهدت الفعاليات تعاوناً بين المحافظة والوزارة ومكتبة مصر العامة ومركز التدريب بالمحافظة، حيث وفرت المكتبة الإمكانيات اللازمة لإستضافة البرنامج بشكل كامل .

تدريب 66 متدرب على ريادة الأعمال والذكاء الإصطناعى

وتضمنت التدريبات مشاركة نحو 66 متدرباً فى مجال ريادة الأعمال من خلال التعرف على إعداد نماذج الأعمال ، وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ، وأبحاث السوق ، وإستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى تطوير المشروعات ، كما شملت الفعاليات إجراء مقابلات لإختيار وتأهيل كوادر تدريبية للعمل كسفراء لمحور تأهيل الشباب ، إلى جانب تحديد الإحتياجات التدريبية لفريق العمل بالمحافظة بما يسهم فى إعداد كوادر محلية قادرة على نقل الخبرات .

الإتفاق على برامج تدريبية دورية للشباب

وفى إطار إستدامة التعاون ، تم الإتفاق على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية دورية بأسوان فى مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا وتطبيقات الحاسب الآلى ، مع الإعلان عن مواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة لضمان إستمرار إتاحة فرص التدريب والتأهيل أمام الشباب .

تأتى هذه الجهود تنفيذاً لحرص محافظ أسوان على الإستثمار فى طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية والمهنية ، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة بما يدعم التحول الرقمى وبناء إقتصاد المعرفة وفق مستهدفات رؤية مصر 2030 ، وأسوان 2040 .