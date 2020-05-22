الصحة العالمية تكشف عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية تحول أمريكا الجنوبية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث تعد البرازيل الأكثر تضررا بين دول القارة، حسبما ذكر مايك ريان خبير الطوارئ بالمنظمة.





وقال ريان خلال مؤتمر صحفي إن أمريكا الجنوبية صارت إلى حد ما بؤرة جديدة لمرض "كوفيد-19"، موضحا أن البرازيل هي الدولة الأكثر تضررا في القارة.





وأشار كبير خبراء الطوارئ في الصحة العالمية إلى أن البرازيل بدأت الاستخدام الواسع لعقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا كعلاج لفيروس كورونا، مؤكدا أن الأدلة الطبية بحسب الخبراء لا تنصح بالاستخدام الواسع للعقار، مشيرا إلى مخاطر الدواء وأثاره الجانبية.





وأوضح ريان أن بعض الدول في افريقيا شهدت زيادات في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50% خلال الاسبوع الماضي، بينما سجلت دول أخرى بالقارة انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابات وسجلت معدلات مستقرة.



