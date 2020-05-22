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أخبار العالم

لأول مرة.. فرنسا تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 181826 حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 28215، بحسب بيانات موقع "وورلد ميتر".

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 5,258,006 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 336,926 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم 2,123,956 شخصا.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول التي تأثرت بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت 1,631,838 إصابة و97,019 حالة وفاة.
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