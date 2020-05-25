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تكنولوجيا

بناء على طلب ترامب.. بريطانيا تتجه لحظر الشركات المتعاملة مع هواوي

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:26 ص
بريطانيا تتجه لحظر
بريطانيا تتجه لحظر الشركات المتعاملة مع هواوي
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ندى على
تدرس الحكومة البريطانية توقيع عقوبات شديدة على شركة هواوى الصينية، حيث أصدر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعليمات للمسئولين بتشديد القيود على الشركة، في إطار مواصلة أعمالها في شبكات 5G في بريطانيا.

وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية فإن المركز الوطني للأمن الإلكتروني سيقوم بمراجعة أثر التدابير التي اتخذتها إدارة ترامب، والتي تركز على حظر الشركات التي تزود هواوي بالمعدات، وذلك لتقرير إذا ما كانت ستتبنى بريطانيا نفس القرارات.


ومؤخرًا قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها أضافت 33 شركة صينية ومؤسسات أخرى إلى القائمة السوداء للتعاون التجارى، والمدرجة عليها شركة هواوى بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي من ضمنها أنشطة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل وأنشطة عسكرية أخرى.

وحدد جونسون الموعد النهائى لبقاء شركة هواوى الصينية في المملكة المتحدة بحلول عام 2023، وذلك بعد الضغط الشديد من الولايات المتحدة الأمريكية على بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية لإخراج الشركة من بلادهم وإنهاء جميع العقود التجارية معهم. 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد بحجب المعلومات الاستخباراتية وقطع التعاون في مجال الاستخبارات مع أى دولة تتعاون مع هواوى، ومؤخرًا قال وزير الدفاع الأميركي إذا اختارت البلدان التعاون مع هواوي فإنها قد تعرض للخطر كل خطط التعاون لتبادل المعلومات الاستخباراتية. 
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