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تكنولوجيا

بعد هواوى.. الحكومة الأمريكية تحظر 33 شركة تكنولوجيا صينية

السبت 23/مايو/2020 - 08:01 م
الحكومة الأمريكية
الحكومة الأمريكية تحظر 33 شركة تكنولوجيا صينية
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ندى على
قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها أضافت 33 شركة صينية ومؤسسات أخرى إلى القائمة السوداء للتعاون التجارى، والمدرجة عليها شركة هواوى بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي من ضمنها أنشطة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل وأنشطة عسكرية أخرى.

وبحسب شبكة Voice of America فإن هذا الإدراج في القائمة السوداء بمثابة أحدث الجهود التي بذلتها إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التى تدخل ضمن أنشطتها مشتريات عسكرية، وكذلك لمعاقبة بكين على معاملتها للأقليات المسلمة. 


وذكرت وزارة التجارة أنها حظرت تسع شركات ومؤسسات من بين ال 33 شركة  بسبب اشتراكها في انتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي الجماعي، والسخرة، ومراقبة التكنولوجيا المتطورة ضد اليوجور المسلمين، والكازاخستانيين العرقيين، وعدد من الأقليات في الصين. 

كما قررت الحكومة الأمريكية إضافة سبعة كيانات تجارية أخرى  إلى القائمة بسبب المراقبة عالية التقنية التى تستخدمها الصين، ومنها مجموعة شركات  FiberHome للتكنولوجيا، و شركات تطوير الاتصال SenseNets . 

وأضافت وزارة التجارة 24 منظمة حكومية وتجارية إلى القائمة الاقتصادية لدعم شراء مواد يستخدمها الجيش الصينى .

ومن بين الشركات التي تم توقيع الحظر عليها، شركة NetPosa وهي واحدة من أشهر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، والتي تقوم باستخدام تقنيات للتعرف على الوجه بمراقبة المسلمين في الصين. 

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