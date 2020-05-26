الولايات المتحدة تسجل 532 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





الولايات المتحدة 638 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأمس الإثنين، سجلت





وتخطت الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 99 ألف حالة. حسب النتائج التي أحصاها موقع "وورلد ميتر" للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.





وكشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بداية تعليق السفر مع البرازيل، من اليوم الموافق 26 من مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.