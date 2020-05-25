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أخبار العالم

الولايات المتحدة: 638 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:49 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تسجيل 638 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

تخطت الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 99 ألف حالة. حسب النتائج التي أحصاها موقع "وورلد ميتر" للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وبلغ عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس 99,013 ألف حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,676,460 إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية 330 حالة وفاة فيما سجلت 9632 حالة إصابة. 

وبلغ إجمالي الاصابات بالفيروس حول العالم 5,464,588 إصابة، فيما تم تسجيل عدد 345,536 ألف حالة وفاة حول العالم.
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