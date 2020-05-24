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أخبار العالم

99 ألف وفاة و1.7 مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الأحد 24/مايو/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تخطت الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 99 ألف حالة. حسب النتائج التي أحصاها موقع "وورلد ميتر" للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.


وبلغ عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس 99,013 ألف حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,676,460 إصابة.


وسجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية 330 حالة وفاة فيما سجلت 9632 حالة إصابة.


وبلغ إجمالي الاصابات بالفيروس حول العالم 5,464,588 إصابة، فيما تم تسجيل عدد 345,536 ألف حالة وفاة حول العالم.


وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 2,287,414 شخصا حول العالم.


وتحولت البرازيل إلى بؤرة جديدة لتفشي الفيروس، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في معدل الإصابات بالفيروس وسجلت 352,744 ألف إصابة.

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