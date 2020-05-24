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أخبار العالم

بروفيسور بجامعة اكسفورد: فرص نجاح لقاح ضد فيروس كورونا 50%

الأحد 24/مايو/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
توقع بروفيسور في جامعة اكسفورد البريطانية أن فرص نجاح لقاح مضاد لفيروس كورونا لا تتجاوز الـ 50%.

ونقلت صجيفة "التليجراف" البريطانية عن البروفيسور، أدريان هيل، مدير معهد جينر بجامعة أكسفورد قوله إن فرص نجاح التجارب التي يجريها المعهد لانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا تبلغ حوالي 50% فقط، في ظل بدء تلاشي الفيروس في البلاد، واصفا محاولة الحصول على لقاح ضد الفيروس بأنها سباق مع كورونا ومع الوقت".

وأوضح مدير معهد جينز أن التجارب التي يجريها المعهد يشارك فيها نحو 10 آلاف متطوع، ومع ذلك فهو يتوقع ألا تؤدي هذه التجارب إلى نتائج كبيرة بسبب تراجع معدلات العدوي بالفيروس في بلاده.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا 257,154 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 36,675 ألف حالة وفاة.

وسجلت بريطانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 282 حالة وفاة فيما سجلت 2,959 حالة وفاة، بحسب موقع "وورلد ميتر".

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