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دراسة تكشف مدة فعالية المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 07:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة في جامعة أمستردام الهولندية آخر مستجدات فيروس كورونا، ومدى فعالية الجهاز المناعي ضد الفيروس بعد الإصابة به.

أظهرت النتائج أن مدة فعالية جهاز المناعة ضد الفيروس التاجي كورونا قليلة جدا، فهي تكون لمدة 6 أشهر فقط، ويمكن الإصابة بالفيروس مرة اخرى.

أشار الباحثون إلى أن هناك تجربة على 10 أشخاص أصيبوا بـ فيروس كورونا بأنواعه المختلفة، وكانت النتيجة أن تم إصابتهم بالفيروس مرة أخرى بعد 3 سنوات، وذلك أثبت أن المناعة المكتسبة من الفيروس ضعيفة.

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كما أشارت الدراسة إلى أن الأجسام المضادة تقل مع الوقت وذلك بعد الإصابة بالفيروس بـ 6 أشهر فقط.
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