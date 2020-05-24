احميه من العدوى.. 6 أطعمة ترفع مناعة طفلك ضد كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا، وتزايد عدد الحالات المصابة به بشكل يومي، تخشى الأمهات على أطفالها من

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2- الزبادي: أو الأطعمة التي تحتوي على البكتيريا المفيدة (البروبيوتيك) وهي موجودة في اللبن وتساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي الصحي ، كما تساعد في منع نزلات البرد والإنفلونزا.



