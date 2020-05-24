احميه من العدوى.. 6 أطعمة ترفع مناعة طفلك ضد كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا، وتزايد عدد الحالات المصابة به بشكل يومي، تخشى الأمهات على أطفالها من عدوى فيروس كورونا، حيث أكدت الأبحاث العلمية أن الأطفال أيضا يصابون بفيروس كورونا مثل البالغين، ويحتاجون لتقوية مناعتهم والتغذية السليمة .
الأفضل منح طفلك أطعمة تقوي المناعة، والابتعاد عن الأكلات غير الصحية التي تضعف مناعة الطفل مثل السكريات، الشعيرية سريعة التحضير المعروفة بالإندومي، و المشروبات الغازية والشيبسي وغيره .
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نصح موقع healthline بمجموعة من الأطعمة التي تقوي مناعة الطفل وهي :
1- اللوز : وهو مليئًا بالبروتين والألياف والبوتاسيوم والدهون الصحية، ويحتوي أيضًا على أغذية مثل النياسين وريبوفلافين - فيتامينات ب التي قد تساعد في درء الآثار السلبية للإجهاد عن طريق تعزيز الجهاز المناعي.
2- الزبادي: أو الأطعمة التي تحتوي على البكتيريا المفيدة (البروبيوتيك) وهي موجودة في اللبن وتساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي الصحي ، كما تساعد في منع نزلات البرد والإنفلونزا.
3- شوربة الدجاج: تساعد على التخفيف من نزلات البرد والأنفلونزا، وتخفف الاحتقان وتقلل من مدى الإصابة بالعدوى والفيروسات.
4- الأسماك: وهي مصدر غني لـ أوميجا 3 المعروفة بتعزيز مناعة الكبار والصغار، وخاصة السلمون والتونة.
5- الفطر " المشروم": وهو يحتوي على مركبات مضادة للفيروسات والبكتريا كما أنه يحتوي على الزنك الذي يعزز الجهاز المناعي.
6- الفواكه بكافة انواعها تعزز الجهاز المناعي وتمنح الجسم فيتامينات وعناصر غذائية مختلفة، وأهمها البرتقال والكيوي والموز.