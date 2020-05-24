طبيب يكشف نتيجة جديدة عن لقاح أوكسفورد





ولكن ظهرت اليوم نتيجة جديدة صدمت البعض بأن اللقاح يحمل نسبة نجاح 50 % فقط، وذلك على حسب ما أشار الباحث على الدراسة.





وقال أدريان هيل الباحث في الدراسة أن لابد من تجربة اللقاح أثناء الغلق حتى تكون النتيجة نهائية، وأن هناك تجربة أخرى سوف تقام على 10 الاف شخص بريطاني.