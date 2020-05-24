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طبيب يكشف نتيجة جديدة عن لقاح أوكسفورد

الأحد 24/مايو/2020 - 04:31 م
لقاح أوكسفورد
لقاح أوكسفورد
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حياة عبد العزيز
أظهرت الدراسة العلمية التي أجريت في جامعة أوكسفورد منذ عدة أيام عن لقاح جديد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي كان تحت الاختبار لحين اثبات نجاحة، واشار الباحثون حينها أن عند اثبات فعاليته سيتم طرق 30 مليون جرعة.

ولكن ظهرت اليوم نتيجة جديدة صدمت البعض بأن اللقاح يحمل نسبة نجاح 50 % فقط، وذلك على حسب ما أشار الباحث على الدراسة.

وقال أدريان هيل الباحث في الدراسة أن لابد من تجربة اللقاح أثناء الغلق حتى تكون النتيجة نهائية، وأن هناك تجربة أخرى سوف تقام على 10 الاف شخص بريطاني.

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ولكن أشار أحد الأطباء أن لابد من تجربة اللقاح والأختلاط بين البشر في المجتمع لمعرفة النتيجة النهائية لـ لقاح أوكسفورد هل هو يواجه فيروس كورونا أم لا.

كما فكر الباحثون في الدراسة بإصابة بعض الأشخاص بالفيروس التاجي كورونا عن قصد لمعرفة النتيجة الفعالة لـ لقاح أوكسفورد.
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