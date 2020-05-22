10 معلومات لا تعرفها عن لقاح أوكسفورد المقرر طرحه سبتمبر القادم لعلاج كورونا

كما سيكون هناك بعض الآثار الجانبية، وقد تم تحذير المتطوعين في التجربة من أن البعض قد يصابوا بالذراع أو الصداع أو الحمى في أول يومين بعد التطعيم.

كما سيكون هناك بعض الآثار الجانبية، وقد تم تحذير المتطوعين في التجربة من أن البعض قد يصابوا بالذراع أو الصداع أو الحمى في أول يومين بعد التطعيم.

يتكون اللقاح من نسخة ضعيفة من فيروس نزلات البرد الشائعة (المعروفة باسم الفيروس الغدي) من الشمبانزي ، والتي تم تعديلها بحيث لا يمكن أن تنمو في البشر.

وفي المرحلة الأولى التي يتم إجراؤها حاليًا يتم إعطاء 550 مشاركًا لقاح ChAdOx1 nCoV-19 و 550 لقاحًا لمكافحة التهاب السحايا، وقال العلماء فى أوكسفورد أن الهدف انتاج مليون جرع من اللقاح.





وأضافوا الباحثون أن اللقاح سوف يكون جاهز فى شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد التأكد من فاعليته بشكل أكيد.





قالت سارة جيلبرت ، أستاذة علم اللقاحات في الجامعة: " أنا شخصيًا لديّ درجة عالية من الثقة بشأن هذا اللقاح ، لأنه تقنية استخدمتها من قبل".

يأخذ اللقاح المادة الوراثية للفيروس التاجي ويحقنها في فيروس نزلات البرد الشائع الذي تم تحييده حتى لا ينتشر بين البشر، سوف يحاكي الفيروس المعدل COVID-19 ، مما يؤدي إلى تشغيل جهاز المناعة لمحاربة الفيروس وتوفير الحماية 10.

























