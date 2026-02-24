خيركم سابق| ريهام سعيد تُهدي عروسة جهاز كامل للزواج

قالت شروق إنها تعيش برفقة والدتها منذ 20 عامًا، بعد انفصالها عن والدها، موضحة أن ظروفهما المادية صعبة، خاصة مع اقتراب موعد زواجها وعدم قدرتهما على شراء الأجهزة الكهربائية اللازمة.

وأضافت والدة شروق، خلال لقاء لها لبرنامج “خيركم سابق”، أنها كانت تحصل على معاش «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنها منذ انفصالها عن زوجها كانت تقيم مع والديها، وبعد وفاتهما لم تتمكن من العمل، وظلت تعتمد على الدعم المقدم من الشؤون الاجتماعية.

وخلال الحلقة، قدمت الإعلامية ريهام سعيد جائزة لشروق عبارة عن جهاز كامل للزواج لمساعدتها على تجهيز منزل الزوجية وتخفيف الأعباء عنها.