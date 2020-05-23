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مرأة

فيروس كورونا يصيب الحامل بمخاطر صحية .. أبرزها جلطات دموية

السبت 23/مايو/2020 - 09:01 م
فيروس كورونا يصيب
فيروس كورونا يصيب الحامل بمخاطر صحية
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حياة عبد العزيز
أجريت دراسة جديدة لمتابعة مستجدات الفيروس التاجي كورونا، على النساء الحوامل لمعرفة هل يتعرضن للضرر بسبب فيروس كورونا أم لا، وكشفت الدراسة نيتجة مختلفة عن كل النتائج السابقة.

وقال الباحثون وفقا للدراسة التي أجريت، أن النتائج أظهرت تأثير سلبيًا على مشيمة المرأة الحامل، حيث خضعت 16 امرأة لبعض التحاليل المعملية لمتابعة حالتهن الصحية أثناء إصابتهن بالفيروس التاجي كورونا، ووجد أن التأثير لم يكن على الجهاز التنفسي كباقي المصابين، وأن التأثير الحقيقي في المشيمة.

وبالرغم من إصابتهن بـ فيروس كورونا أثناء الحمل، إلا أن وضعت 15 منهن أطفالا أصحاء دون الإصابة، وأثبتت الدراسة أن نسبة كبيرة من النساء الحامل أصيبت بصعوبة تدفق الدم من الأم إلى الجنين.

وتعرضت 40% من السيدات الحامل إلى جلطات دموية في المشيمة، والتي أثبتت النتائج أن تلك الجلطة بسبب الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، والمخيف أن الجلطة التي تحدث في المشيمة تؤثر على الحالة الصحية للجنين بشكل كبير,

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وأشارت الأبحاث إلى أن تأثير الجلطة في المشيمة نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، تؤدي إلى صعوبة نمو الجنين بشكل طبيعي، مع انخفاض السائل حول الجنين ويمكن أن تؤدي للوفاة.
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