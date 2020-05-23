ماذا يفعل هيدروكسي كلوروكين لقلب الإنسان؟

أثار ارتفاع معدل حدوث مشاكل في القلب لدى المرضى الذين يصابون بفيروس كورونا الجديد حيرة لدى الخبراء الطبيين وهي واحدة من المشاكل الرئيسية المرتبطة بـ COVID-19 فتحدث كمية الالتهاب قد تؤثر على صحة القلب.













ووفقا لموقع health line على الرغم من حقيقة أن COVID-19 يعتبر مرضًا في الرئتين ، فإن العديد من المرضى الذين يصابون بفيروس نقص المناعة التاجية الجديد يعانون من مشاكل في القلب.













على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء المرضى يعانون بالفعل من مشاكل صحية أساسية تتعلق بالقلب ، مثل أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ، إلا أن العديد من المرضى الأصحاء يعانون أيضًا من مشاكل في القلب ، بما في ذلك إصابات الأوعية الدموية ، والجلطات الدموية ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والسكتات الدماغية ، والنوبات القلبية.













إن ارتفاع معدل حدوث مشاكل في القلب لدى المرضى الذين يصابون بفيروس كورونا قد أصاب الأطباء بالحيرة: كيف يمكن أن تسبب عدوى الجهاز التنفسي الكثير من الضرر للقلب؟













تشير الأبحاث الحديثة إلى أنها تتلخص في القليل من العوامل: الالتهاب الواسع النطاق الذي تسببه العدوى ، وإمكانية إصابة الفيروس مباشرة بجهاز القلب والأوعية الدموية وإصابته ، والضغط العام الذي تضعه العدوى على أمراض القلب الموجودة مسبقًا.













قامت دراسة جديدة ، نُشرت في مجلة طب الطوارئ منتصف شهر مايو ، بتقييم 45 تقريرًا حديثًا تتعلق بـ COVID-19 ومضاعفات القلب والأوعية الدموية ووجدت أن الفيروس التاجي يمكن أن يسبب ضعفًا دائمًا في القلب.













بالإضافة إلى ذلك ، قد تتسبب الأدوية التجريبية المستخدمة لعلاج COVID-19 - مثل هيدروكسي كلوروكين و remdesivir - في تلف القلب لدى بعض المرضى وتفاقم مشاكل القلب الموجودة مسبقًا في حالات أخرى.











