كيف تحمي الكمامات مستخدميها؟

الكمامة الجراحية، والتي يطلق عليها أيضا الكمامة الطبية، هي قناع فضفاض أحادي الاستخدام يحمي أنف وفم مَن يرتديه من ملامسة الرذاذ والسوائل المتطايرة التي قد تحتوي على الجراثيم، كما تحجب الكمامة الجراحية الجزيئات الكبيرة العائمة في الهواء وقد تحمي الكمامات الجراحية الآخرين عن طريق الحد من تعرضهم للعاب مرتدي الكمامة وإفرازات الجهاز التنفسي الصادرة عنه.
ووفقا لموقع مايو كلينك ، في الوقت الحالي لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أي نوع من الكمامات لاستخدامها بالتحديد ضد كوفيد 19، ولكن قد توفر هذه الكمامات بعض الحماية عند عدم توفر كمامات N95.
كمامات N95
كمامات N95 هي أدوات ترشيح تنفسي في الأساس، وتوفر حماية أكبر من الكمامات الجراحية لأنها قادرة على ترشيح الجُسَيْمَات الكبيرة والصغيرة ويشير اسمها إلى أن الكمامة مصممة لحجب 95٪ من الجسيمات الصغيرة جدًا وكما هي الحال بالنسبة للكمامات الجراحية، فإن كمامات N95 مصممة ليتم التخلص منها بعد استخدامها ومع ذلك، يقوم الباحثون باختبار بعض الوسائل لتطهير كمامات N95 بحيث يمكن إعادة استخدامها.
الكمامات القماشية
مقارنةً بشُح الكمامات الجراحية وكمامات N95، فإن الكمامات القماشية متوفرة وقابلة لإعادة الاستخدام. رغم أن الكمامات القماشية مصممة في الأساس لغرض مختلف عن كمامات N95، فإن كليهما يهدفان إلى إبطاء انتشار كوفيد 19 و تهدف الكمامة القماشية إلى حماية الآخرين في حال كان مرتديها مصابًا بالفيروس في المقابل، تساعد كمامة N95 على حماية مرتديها من الإصابة بالفيروس عن طريق الآخرين.
ويبدو أن الدول التي فرضت على مواطنيها ارتداء كمامات للوجه والتَزَمَتْ بإجراء الفحوصات وعزل المرضى والتباعد الاجتماعي في فترة مبكرة من الجائحة قد حققت بعض النجاح في إبطاء انتشار الفيروس كما أنه الحماية الجزئية أفضل من لا شيء، وهذا أمر منطقي. لكن ستفقد كمامة الوجه القماشية كل فوائدها ما لم يلتزم مستخدمها أيضًا بغسل اليدين بشكل متكرر والمباعدة الاجتماعية.
الكمامات القماشية رخيصة الثمن وسهلة الصنع ومن السهل العثور على تعليمات صنعها عبر الإنترنت ويمكن صنع الكمامات من مواد متوفرة بسهولة، مثل الأقمشة القطنية كثيفة النسيج ويوفر موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة (CDC) على الإنترنت على توجيهات باللغة الإنجليزية حول كيفية صنع كمامات لا تحتاج للخياطة عن طريق استصلاح المناديل القماشية والقمصان ويجب أن تحتوي الكمامات القماشية على عدة طبقات من الأنسجة.
ووفقا لموقع مايو كلينك ، في الوقت الحالي لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أي نوع من الكمامات لاستخدامها بالتحديد ضد كوفيد 19، ولكن قد توفر هذه الكمامات بعض الحماية عند عدم توفر كمامات N95.
كمامات N95
كمامات N95 هي أدوات ترشيح تنفسي في الأساس، وتوفر حماية أكبر من الكمامات الجراحية لأنها قادرة على ترشيح الجُسَيْمَات الكبيرة والصغيرة ويشير اسمها إلى أن الكمامة مصممة لحجب 95٪ من الجسيمات الصغيرة جدًا وكما هي الحال بالنسبة للكمامات الجراحية، فإن كمامات N95 مصممة ليتم التخلص منها بعد استخدامها ومع ذلك، يقوم الباحثون باختبار بعض الوسائل لتطهير كمامات N95 بحيث يمكن إعادة استخدامها.
الكمامات القماشية
مقارنةً بشُح الكمامات الجراحية وكمامات N95، فإن الكمامات القماشية متوفرة وقابلة لإعادة الاستخدام. رغم أن الكمامات القماشية مصممة في الأساس لغرض مختلف عن كمامات N95، فإن كليهما يهدفان إلى إبطاء انتشار كوفيد 19 و تهدف الكمامة القماشية إلى حماية الآخرين في حال كان مرتديها مصابًا بالفيروس في المقابل، تساعد كمامة N95 على حماية مرتديها من الإصابة بالفيروس عن طريق الآخرين.
ويبدو أن الدول التي فرضت على مواطنيها ارتداء كمامات للوجه والتَزَمَتْ بإجراء الفحوصات وعزل المرضى والتباعد الاجتماعي في فترة مبكرة من الجائحة قد حققت بعض النجاح في إبطاء انتشار الفيروس كما أنه الحماية الجزئية أفضل من لا شيء، وهذا أمر منطقي. لكن ستفقد كمامة الوجه القماشية كل فوائدها ما لم يلتزم مستخدمها أيضًا بغسل اليدين بشكل متكرر والمباعدة الاجتماعية.
الكمامات القماشية رخيصة الثمن وسهلة الصنع ومن السهل العثور على تعليمات صنعها عبر الإنترنت ويمكن صنع الكمامات من مواد متوفرة بسهولة، مثل الأقمشة القطنية كثيفة النسيج ويوفر موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة (CDC) على الإنترنت على توجيهات باللغة الإنجليزية حول كيفية صنع كمامات لا تحتاج للخياطة عن طريق استصلاح المناديل القماشية والقمصان ويجب أن تحتوي الكمامات القماشية على عدة طبقات من الأنسجة.