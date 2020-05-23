فقر الدم وفقدان الشم.. علامات مبكرة للإصابة بفيروس كورونا

يؤثر فقر الدم أو فقدان حاسة الشم لديك على أكثر من أنفك، لأن الذوق مرتبط بالرائحة، تفقد الحواس، إنه تأثير جانبي شائع نسبيًا لنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وما يصل إلى 40% من الأشخاص الذين يصابون بهذه الفيروسات يعانون من فقر الدم، وفقًا لمشروع بحثي واحد، وفقا لـmnn المختص بالصحة.









مع الآلاف من التقارير القصصية عن فقدان الرائحة المرتبطة بجائحة ف يروس كورونا ، يعتقد بعض الناس أنها علامة مبكرة على الفيروس، ويقول بعض الأطباء إن الأمر قد لا يكون كذلك.

















وقال ستيفن مونجر، مدير مركز جامعة فلوريدا للرائحة والتذوق في غينسفيل: "الناس خائفون، ونحن نحاول فهم هذا المرض، نحاول الوصول إلى أشياء لمساعدتنا في التعرف على COVID-19 في أقرب وقت ممكن".









نظرًا لأنها شائعة جدًا، قد لا تكون هذه العلامة مفيدة تمامًا كأداة تشخيصية للفيروس التاجي، بالإضافة إلى ذلك، ليس كل من يعاني من فقر الدم مصابًا بالفيروس.











وأظهرت بيانات الأعراض التي تم جمعها من خلال تطبيق تم إنشاؤه من قبل الباحثين في King's College London أن بعض الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي لا يزالون يفتقدون التمتع بشم الرائحة.









وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه تمت إضافة فقدان الرائحة مؤخرًا إلى قائمة الأعراض الرسمية، والتي تشمل الآن أيضًا قشعريرة (وقشعريرة مع اهتزاز متكرر)، وآلاما في العضلات، وصداعا والتهابا في الحلق، وحتى الآن، لم تضف منظمة الصحة العالمية "عدم القدرة على الشم" إلى قائمة الأعراض.









حتى إذا تبين أن ال فيروسات التاجية هي سبب لفقر الدم، فلا يمكن استخدامه لتشخيص ما إذا كنت مصابًا به أم لا، تمامًا مثل الحمى أو التهاب الحلق، يمكن أن يحدث فقدان الرائحة بسبب عدد من الفيروسات، الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لديك الفيروس بالتأكيد هي الخضوع للاختبار.



