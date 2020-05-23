الوقت الأمثل للقيام بعملية الحقن المجهري.. استشاري : اليوم الخامس الأفضل لإرجاع الأجنة

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن السر في تفضيل اليوم الخامس من الناحية الطبية لإرجاع الاجنة في عمليات الحقن المجهري يرجع إلى قدرة الرحم على استقبال الجنين، وقدرة الجنين على الانغماس داخل الرحم تحديد في ذلك اليوم بما يرفع نسب نجاح العملية بحدوث الحمل.



وأكد الملا في مشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن فكرة الاحتفاظ بالأجنة في معمل أطفال الأنابيب حتى اليوم الخامس أو السادس بعد إخصابها وزرعها داخل الرحم يعد محاكاة تامة لما يحدث أثناء الحمل الطبيعي









إقرأ ايضا | احذر.. مخاطر كبيرة تهدد الأطفال بسبب التدخين السلبي وأستطرد الملا، أنه في الظروف الطبيعية عندما تلتقي البويضة بالحيوان المنوي ويحدث التلقيح الطبيعي تبدأ هذه البويضة المخصبة في الانقسامات المتتالية على مدار أربعة أيام، وفي اليوم الخامس تبدأ في التحرك إلى جدار الرحم للالتصاق به، والذي يحدث بعدها الحمل الطبيعي، وبالتالي فإن زرع الجنين في اليوم الخامس بعد تخصيبها هو الوقت الأمثل.





و أشار الملا، إلى أنه في اليوم الأول من للبويضة المخصبة بالانقسام تحضيرا للنمو الجنيني، وفي اليوم التالي تستمر في الانقسام ، حتى تصل إلى مرحلة البلاستوسايت، وفي اليوم الثالث ستبدأ مرحلة جديدة؛ حيث تفقس البويضات وتزال القشرة الخارجية الخاصة بها حتى تخرج البويضة في اتجاه الرحم، وفي اليوم الرابع تسبح البويضة داخل الرحم بحثًا عن مكان للالتصاق و الانغراس، وفي اليوم الخامس ستكون الأجنة قد تم التصاقها بجدار الرحم بشكل فعلي. تطورات الجنين بعد زراعتها داخل الرحم



