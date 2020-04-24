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مرأة

احذر.. مخاطر كبيرة تهدد الأطفال بسبب التدخين السلبي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:15 م
تأثير التدخين السلبي
تأثير التدخين السلبي على الأطفال
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آية التيجي
يعتبر التدخين عادة ضارة للغاية للمدخن، إلا أن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على مواد مسرطنة وأكثر ضررًا من الدخان الأساسي الذي يستنشقه المدخن، لأن عملية الاحتراق غير مكتملة.

وأفادت العديد من الدراسات بأن الشخص الذي يستنشق الدخان من المدخن يتعرض للمخاطر نفسها التي يتعرض لها المدخن، حيث إن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على القطران، والنيكوتين، والسيانيد و الرسينيك، والميثان، وأول أكسيد الكربون ومواد كيميائية مسببة لمرض السرطان.

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ويعتبر الأطفال هم الأكثر عرضة لأضرار التدخين السلبي، وذلك لضعف مناعتهم، وذلك بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي بأن تأثير التدخين السلبي يمكن ان يتسبب في مشاكل خطيرة للأطفال، ومنها:

1- الوفاة:
يتعرض الأطفال حديثي الولادة من أبوين مدخنين لمخاطر الوفاة أكثر بسبع مرات من أطفال الوالدين غير المدخنين.

2- سرطان الرئة :
 يتعرض أطفال الوالدين المدخنين إحتمالية إصابتهم بسرطان الرئة عند كبرهم، ضعفي أطفال الوالدين غير المدخنين.

3- امراض الجهاز التنفسي :
يتعرض الأطفال إلى زيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وخاصة القصبات الهوائية، ونوبات الربو والتهاب الأذنين وأمراض الحساسية.

4- مشاكل العين :
وجد الباحثون في هونج كونج أن الأطفال الذين تعرضوا للدخان السلبي أصيبوا بمرض المشيمية الرقيقة، وهي طبقة من الأنسجة تحتوي على أوعية دموية صغيرة تغذي العين.
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