أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة



كشفت دراسة علمية أن التدخين قد يؤدي إلى تطور سرطان عنق الرحم ، و أن خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم أكبر بنسبة 80 في المائة لدى المدخنات .



2- سرطان الثدي :



كشفت دراسات علمية أن خطر الإصابة بسرطان الثدي القاتل يرتفع بنسبة تصل إلى 75 في المائة للنساء اللائي يدخن علبتين أو أكثر في اليوم من السجائر.



3- هشاشة العظام :



التدخين يسبب زيادة كبيرة في خطر فقدان العظام وهشاشة العظام، والنساء اللائي يدخن ، علبة سجائر واحدة في اليوم ، غالبًا ما يتعرضن لفقدان كثافة العظام بما يعادل خمسة إلى 10 بالمائة أكثر من غير المدخنين عند وصولهن إلى سن اليأس.



4- انقطاع الطمث المبكر :



البدء في التدخين في سن المراهقة يزيد من خطر تعرض المرأة لانقطاع الطمث المبكر ثلاث مرات، و غالبًا ما تلاحظ المدخنات أعراض انقطاع الطمث قبل سنتين إلى ثلاث سنوات من غير المدخنين.



5- مشاكل في الدورة الشهرية :



النساء اللاتي يدخنن يعانين من مشاكل الدورة الشهرية مثل النزيف غير الطبيعي وانقطاع الطمث والإفرازات المهبلية والالتهابات، و هي شكاوى شائعة بين النساء اللائي يدخن.



6- صعوبة الحمل أو العقم :



من الكوارث التي يسببها التدخين للمرأة، انخفاض استجابة التبويض وصعوبة حدوث الحمل ، حيث تغير المواد الكيميائية الموجودة في التبغ سائل عنق الرحم ، مما يجعله سامة للحيوانات المنوية مما يجعل الحمل صعبًا.



7- الشيخوخة المبكرة :



تعاني المرأة المدخنة من ظهور تجاعيد الوجه مبكرًا وتغيير لون الجلد والشفاه .



8- أمراض القلب :



تزداد احتمالية إصابة المرأة المدخنة بنوبة قلبية مرتين إلى 6 أضعاف الخطر من غير المدخنات، كما أن المرأة التي تدخن سيجارة واحدة إلى أربع سجائر في اليوم تكفي لمضاعفة خطر الإصابة بأمراض القلب .



ازدادت مؤخرًا نسبة النساء اللاتي يقبلن على التدخين، بعضهن تتعامل مع الأمر بشكل طبيعي جهرًا، والأخريات يدخنن سرًا دون أن يعرف أحد، فلم يعد التدخين قاصرًا على الرجال بل أصبحت عادة تفعلها النساء تحت بند الحرية الشخصية، لكن دون أن يكون على دراية بما يفعله التدخين بأجسادهن من مخاطر صحية قد لا تخطر ببالهن .بحسب موقع verywellmind ، إليكِ أبرز الكوارث الصحية التي يسببها التدخين بالنسبة للمرأة :