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المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا وأقل إصابة به.. تفاصيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:00 م
المدخنين
المدخنين
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آية التيجي
كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرًا من قبل باحثين في كلية الطب بجامعة نيويورك، أن 5% فقط من المصابين بفيروس كورونا التاجي هم من المدخنين

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن نسبة المصابين بفيروس كورونا التاجي 15.5%  من إجمالي المدخنين في مدينة نيويورك، وفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأظهرت البيانات أن عدد المدخنين الذين تم إدخالهم في المستشفى كانوا أكثر عرضة لظهور مضاعفات أكبر عند إصابتهم بفيروس كورونا  التاجي من الغير مدخنين، حيث ان رئتيهم كانت متضررة جراء التدخين.

من غير الواضح لماذا شكّل المدخنون نسبة صغيرة من حالات القبول الإجمالية، لكن إحدى الدراسات الصينية أشارت إلى أن المدخنين هم في الواقع أقل عرضة للإصابة بالعدوى، ولكنهم اكثر من شهدوا مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا التاجي.

تم تخصيص استخدام التبغ كعامل خطر محتمل للإصابة بفيروس كورونا الذين يصابون بمرض خطير بعد تحليل المرض في الصين وإيطاليا، حيث انهم وجدوا ان المصابين بالمرض لديهم مضاعفات خطيرة بسبب تضرر رئتيهم من الإصابة التدخين.

وأكد فريق من الخبراء في مدينة ووهان، أنهم شعروا بالغموض بعد اكتشاف أن المدخنين كانوا أقل عرضة للإصابة بالفيروس القاتل في المقام الأول، بالرغم من تضرر رئتيهم، ومشاكل الجهاز التنفسي التي بالفعل يعانون منها.
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