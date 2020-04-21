المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا وأقل إصابة به.. تفاصيل





كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرًا من قبل باحثين في كلية الطب بجامعة نيويورك، أن 5% فقط من المصابين بفيروس كورونا التاجي هم من المدخنين

وأظهرت البيانات أن عدد المدخنين الذين تم إدخالهم في المستشفى كانوا أكثر عرضة لظهور مضاعفات أكبر عند إصابتهم بفيروس كورونا التاجي من الغير مدخنين، حيث ان رئتيهم كانت متضررة جراء التدخين.





من غير الواضح لماذا شكّل المدخنون نسبة صغيرة من حالات القبول الإجمالية، لكن إحدى الدراسات الصينية أشارت إلى أن المدخنين هم في الواقع أقل عرضة للإصابة بالعدوى، ولكنهم اكثر من شهدوا مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا التاجي.





تم تخصيص استخدام التبغ كعامل خطر محتمل للإصابة بفيروس كورونا الذين يصابون بمرض خطير بعد تحليل المرض في الصين وإيطاليا، حيث انهم وجدوا ان المصابين بالمرض لديهم مضاعفات خطيرة بسبب تضرر رئتيهم من الإصابة التدخين.



