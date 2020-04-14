تناولها فورا.. قائمة بـ6 أطعمة تساهم في علاج التهاب الجيوب الأنفية

يعاني مرضى التهاب الجيوب الأنفية هذه الفترة بشكل كبير بسبب التقلبات الجوية، حيث تسبب لهم هذه الالتهابات صداعا ودوخة و إجهادا وتعبا، وهو ما يجعلهم يبحثون عن الكثير من الحلول لكي يتخلصوا من أعراضهم بشكل سريع.
وقالت دكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن معظم أسباب الالتهابات الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية، قد ترجع إلى ضعف المناعة.
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وقدمت أبو الحجاج فيما يلي مجموعة من الأغذية التي تعمل على علاج التهاب الجيوب الأنفية، ورفع مناعة الأشخاص الذين يعانون منها، ومن أهمها :
. 1- البصل والثوم :
يعد البصل والثوم مضادات حيوية طبيعية تعزز المناعة فهم لديهم قدرة على مقاومة الالتهابات، وليس من الضروري تناوله بشكل نيء فمن الممكن وضعهم فى الشوربة، وينصح بعد تناولهم بشرب كوب لبن كامل الدسم للقضاء على الرائحة غير المرغوب بها التي يسببها البصل والثوم في الفم.
2- الإخناسيا : وتعتبر الاخناسيا نوع من الأعشاب التي تعد مضاد حيوي طبيعي يقوي جهاز المناعة كما أنها مضاد حساسية قوي، وعند تناول شرابه يمنح مستوى عال من الطاقة كما يقلل من الشعور بالتعب. 3- ورق الكافور : يوجد ورق الكافور في الشجر في مصر حيث يزرع كمصدات للرياح، ويمكن استخدامه إما بالفرك ثم استنشاقه ووضعه على مكان الصداع الذي يذهب على الفور، أو يتم تجفيفه و تناوله على هيئة شراب.
وقالت دكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن معظم أسباب الالتهابات الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية، قد ترجع إلى ضعف المناعة.
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ولفتت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن المخ يستهلك ٦٠ لتر أكسجين يوميا وأى خلل فى الجيوب الأنفية يجهد الدماغ.
وقدمت أبو الحجاج فيما يلي مجموعة من الأغذية التي تعمل على علاج التهاب الجيوب الأنفية، ورفع مناعة الأشخاص الذين يعانون منها، ومن أهمها :
. 1- البصل والثوم :
يعد البصل والثوم مضادات حيوية طبيعية تعزز المناعة فهم لديهم قدرة على مقاومة الالتهابات، وليس من الضروري تناوله بشكل نيء فمن الممكن وضعهم فى الشوربة، وينصح بعد تناولهم بشرب كوب لبن كامل الدسم للقضاء على الرائحة غير المرغوب بها التي يسببها البصل والثوم في الفم.
2- الإخناسيا : وتعتبر الاخناسيا نوع من الأعشاب التي تعد مضاد حيوي طبيعي يقوي جهاز المناعة كما أنها مضاد حساسية قوي، وعند تناول شرابه يمنح مستوى عال من الطاقة كما يقلل من الشعور بالتعب. 3- ورق الكافور : يوجد ورق الكافور في الشجر في مصر حيث يزرع كمصدات للرياح، ويمكن استخدامه إما بالفرك ثم استنشاقه ووضعه على مكان الصداع الذي يذهب على الفور، أو يتم تجفيفه و تناوله على هيئة شراب.
4- البردقوش :
أما عن البردقوش فهو فعال فى علاج الجيوب الأنفية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c، الذي يساهم في علاج الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والأنفلونزا، مثل العطس، والرشح، ويمكن استنشاقه أو شربه.
5- الجنكة :
وتقضي الحنكة على حساسية والتهاب الجيوب الأنفية والأهم أنه يعالج دوختها و إحساس الإجهاد و التعب المصاحب لها.
6- الفجل :
يعد الفجل مضاد حيوي يعمل على تطهير الأنف والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والهضمي والمجاري البولية، وينصح بإضافته على شوربة بها البصل والثوم لتعيش حياتك بدون مرض.
أما عن البردقوش فهو فعال فى علاج الجيوب الأنفية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c، الذي يساهم في علاج الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والأنفلونزا، مثل العطس، والرشح، ويمكن استنشاقه أو شربه.
5- الجنكة :
وتقضي الحنكة على حساسية والتهاب الجيوب الأنفية والأهم أنه يعالج دوختها و إحساس الإجهاد و التعب المصاحب لها.
6- الفجل :
يعد الفجل مضاد حيوي يعمل على تطهير الأنف والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والهضمي والمجاري البولية، وينصح بإضافته على شوربة بها البصل والثوم لتعيش حياتك بدون مرض.