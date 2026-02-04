إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بأسيوط

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، إثر سقوط سقف منزل قديم أثناء أعمال الهدم بقرية بلوط التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار سقف منزل قديم أثناء أعمال الهدم ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. وبالفحص تبين إصابة "نسيم م ل" 35 عامًا، عامل، اشتباه نزيف في المخ واشتباه كسر بالكوع الايمن و"سامح.ا.ر" 50 عامًا، صاحب المنزل حالته كسر مضاعف في الذراع واشتباه نزيف في المخ.

وجاري نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة .