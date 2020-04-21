هل ينتقل فيروس كورونا عبر شبكات المحمول؟



زعم البعض أن التكنولوجيا هي سبب انتشار المرض " فيروس كورونا "، وأشعل البعض النيران في المملكة المتحدة النار في أبراج لاسلكية 5G في برمنغهام وليفربول وميرسيسايد، ثم قاموا بتحميل مقاطع فيديو عن التخريب على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تداول بعض المعلومات عن نقل فيروس كورونا عبر شبكات المحمول.





ويقول العلماء إنه لا يوجد اتصال بين 5G، الخلف الجديد فائق السرعة لشبكة 4G اللاسلكية، والوباء القاتل الذي يجتاح العالم، لكن التخريب والعلاقات الكاذبة بين المرض تأتي مع استمرار نقاش أكبر وأكثر عقلانية حول التأثير الأوسع لأجهزة الهاتف اللاسلكي على صحة الإنسان، وفقا لـ "fortune".





ترسل الهواتف المحمولة والأبراج الخلوية إشارات راديوية عند ترددات أقل بكثير من الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية، وهي قوية بما يكفي لتدمير الخلايا البشرية والحمض النووي وتصنف على أنها إشعاعات مؤينة.







يتم تصنيف النطاقات الدنيا، التي تشمل كل شيء من راديو AM إلى الهواتف المحمولة إلى أفران الميكروويف، على أنها إشعاع غير مؤين ولا تضر الحمض النووي بشكل مباشر، منذ فترة طويلة تعتبر غير ضارة باستثناء خلايا التسخين المحتملة من مسافة قريبة.





كان ذلك قبل أن يبدأ مليارات الأشخاص بالاعتماد على اتصالات المحمول المستمرة تقريبًا عبر الهواتف المحمولة. حتى الآن، قدمت الدراسات العلمية للهواتف المحمولة نظرة مطمئنة في الغالب للحالة.



