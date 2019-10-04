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مرأة

مضر للرجال أكثر أم النساء.. تعرف على أضرار التدخين

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعد التدخين من أكثر العادات انتشارًا المسببة للأمراض سواء للرجال أو النساء لانه يؤثر على أشياء كثيرة داخل جسم الأنسان وأشهرها الرئة لذلك قدم موقع بولد سكاى أهم الأمراض التى تنتج عن التدخين للرجال والنساء.

تلف الرئة
التدخين يدمر رئتيك بشكل لا يمكن الرجوع عنه ويدمر الكبد أيضًا ولكن الكبد يعمل على تجديد نفسه ولكن الرئة تتلف ولا رجعة لها.

السرطان
يكتب بالخط العريض على السجائر أنها من مسببات السرطان لأن التبغ عبارة عن مادة مسرطنة تسبب نمو السرطان فى جميع أنحاء الجسم.

التدخين والحمل
التدخين يعد من الأسباب الرئيسية للإجهاض ويمكن إذا اكتمل الحمل أن يخلق الطفل بعيوب خلقية واضطرابات فى الجهاز التنفسى.

التدخين والتوازن الهرمونى
يسبب التدخين خللا فى التوازن الهرمونى لدى كل من الرجال والنساء وتكون أعراضه مثل الأرق وكثير من الأمراض.
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