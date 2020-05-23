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مرأة

لمحاربة كورونا.. هاني الناظر يكشف 8 خطوات لرفع المناعة

السبت 23/مايو/2020 - 11:12 ص
هاني الناظر يكشف
هاني الناظر يكشف 8 خطوات لرفع المناعة
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آية التيجي
نحتاج جميعنا في الفترة المقبلة إلى العديد من النصائح الهامة، وذلك لـ تعزيز المناعة الخاصة بأجسامنا، وهو الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في محاربة فيروس كورونا المستجد، وتحمينا ومن حولنا من خطر الإصابة به.

وقال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، انه يمكن بعض خطوات مهمة وبسيطة ان نحمي انفسنا ومن حولنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وتابع الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، ان هناك 8 خطوات هامة يمكن بها الحد من نسبة الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بخطوات بسيطة تساعد على تعزيز ورفع مناعة الجسم، والذي يعتبر وسيلة دفاع الجسم الوحيدة لمواجهة الفيروس، وتشمل النصائح ما يلي:

1- تناول السلطة الخضراء للحصول على الزنك وفيتامين سي.

2-  ممارسة التمارين الرياضية في المنزل لمدة 30 دقيقة يوميا.

3- التعرض لـ الشمس لمدة 20 دقيقة يوميا في فترة الصباح الباكر.

4- الحد من تناول السكريات والحلويات المصنعة.

5- تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون وعسل النحل.

6- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.

7- النوم لمدة 8 ساعات بشكل متواصل.

8- الحد ومن ثم الإقلاع عن التدخين نهائيا.
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