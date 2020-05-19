للنساء .. تناول كوب من هذه المشروبات يوميا يؤدي إلى الوفاة

حذرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في الولايات المتحدة، أن النساء اللائي يتناولن كوبا من عصير الفواكه المحلي بالسكريات يوميًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 40 في المائة.
ووجدت نتائج الدراسة، أن أولئك الذين يتناولون المشروبات المحلاة بـ السكر المضاف هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، أو السكتة الدماغية من النساء اللواتي نادرًا ما يشربون عصير الفواكه المحلى بالسكر أو من لا يعتمدون على السكر في التحلية ويستخدمون العسل الأبيض في التحلية بدلا منه.
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ووجدت الدراسة، أنه ارتفعت حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 42 في المائة والسكتات الدماغية بنسبة 21 في المائة بين النساء اللاتي تناولن المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا، وارتبطت نفس النتائج بين السيدات اللاتي يستهلكن المشروبات الغازية بارتفاع 23 في المائة.
وأضاف الباحثون، أن أكثر من 106000 امرأة على مدى 25 عامًا تقريبًا، قد تم تشخيصهم بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو السكري بسبب استهلاك السكريات في المشروبات والعصائر التي يتناولها بشكل يومي، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وأفادت الدراسة بأن النساء اللاتي تناولن كميات أعلى من المشروبات المحلاة بالسكر، كانت لديهم عادات اخرى غير صحية كـ التدخين والتعرض للسمنة.
وقالت الكاتبة الرئيسية البروفيسور شيريل أندرسون من جامعة كاليفورنيا، إن الكثير من السكر في الدم مرتبط بـ الإجهاد التأكسدي والالتهاب ومقاومة الأنسولين، وارتفاع نسبة الكوليسترول غير الصحية، بالإضافة إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
وتوصي منظمة الصحة العامة في إنجلترا البالغين، بعدم تناول أكثر من 30 جم من السكريات يوميًا، أي حوالي سبعة مكعبات من السكر، فيما أفادت العديد من الدراسات انه لا يجب استهلاك اكثر من ملاعق من السكر يوميا بالنسبة للنساء.