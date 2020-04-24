للسيطرة على شهيتك .. بدائل طبيعية للحصول على السكريات في رمضان

أجسامنا تحتاج إلى السكريات بعد ساعات الصيام الطويلة؛ حيث إن تناول بعض السكريات بعد الإفطار يعوض الجسم عن السكريات التي يفقدها الجسم خلال فترة الصيام.
ويمكن تناول بعض السكريات لتؤدي الغرض، إلا أن استهلاك الكثير من السكريات قد يجعلك تفقد السيطرة على الشهية، وتجعلك تتناول الكثير من الطعام.
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أضرار جسيمة له، وعدم السيطرة على الشهية فيما بعد.
ويمكن تناول بعض السكريات لتؤدي الغرض، إلا أن استهلاك الكثير من السكريات قد يجعلك تفقد السيطرة على الشهية، وتجعلك تتناول الكثير من الطعام.
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أضرار جسيمة له، وعدم السيطرة على الشهية فيما بعد.
وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن السكريات أيضا مفيدة بالنسبة للجسم كباقي العناصر الأخرى، وإليكم طرق صحية لتناول السكريات على الإفطار، وتشمل:
1- التمر:
ويعتبر التمر من الفواكه ذات المعدل الجلايسيمي العالي، بالإضافة إلى أنها تحتوي على معدل عالي من الألياف بجانب محتوى السكر يجعل امتصاصها بطئ، لذا فلا تسبب في ذبذبه في مستويات السكر والأنسولين في الدم، والذي يسبب الشعور السريع والكاذب بالجوع وفقدان السيطرة على الشهية.
1- التمر:
ويعتبر التمر من الفواكه ذات المعدل الجلايسيمي العالي، بالإضافة إلى أنها تحتوي على معدل عالي من الألياف بجانب محتوى السكر يجعل امتصاصها بطئ، لذا فلا تسبب في ذبذبه في مستويات السكر والأنسولين في الدم، والذي يسبب الشعور السريع والكاذب بالجوع وفقدان السيطرة على الشهية.
2-عسل النحل:
ويمكن إذابة عسل النحل في العصائر الطبيعية الفريش، مثل: عصير الليمون او الخروب، أو التمر هندي.
3- العصائر الطبيعية :
وتمد العصائر الطبيعيه، مثل: عصير البرتقال والموز بالحليب بالسكريات التي يحتاجها الجسم دون التسبب في فساد شهيتنا.
ويمكن إذابة عسل النحل في العصائر الطبيعية الفريش، مثل: عصير الليمون او الخروب، أو التمر هندي.
3- العصائر الطبيعية :
وتمد العصائر الطبيعيه، مثل: عصير البرتقال والموز بالحليب بالسكريات التي يحتاجها الجسم دون التسبب في فساد شهيتنا.