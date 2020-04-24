AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسيطرة على شهيتك .. بدائل طبيعية للحصول على السكريات في رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:03 م
بدائل طبيعية للحصول
بدائل طبيعية للحصول على السكريات في رمضان
Advertisements
آية التيجي
أجسامنا تحتاج إلى السكريات بعد ساعات الصيام الطويلة؛ حيث إن تناول بعض السكريات بعد الإفطار يعوض الجسم عن السكريات التي يفقدها الجسم خلال فترة الصيام.

ويمكن تناول بعض السكريات لتؤدي الغرض، إلا أن استهلاك الكثير من السكريات قد يجعلك تفقد السيطرة على الشهية، وتجعلك تتناول الكثير من الطعام.

إقرأ ايضا :
وقدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، طرق صحية لإدخال السكريات في الجسم ، دون التسبب في أضرار جسيمة له، وعدم السيطرة على الشهية فيما بعد.


وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن السكريات أيضا مفيدة بالنسبة للجسم كباقي العناصر الأخرى، وإليكم طرق صحية لتناول السكريات على الإفطار، وتشمل:

1- التمر:
ويعتبر التمر من الفواكه ذات المعدل الجلايسيمي العالي، بالإضافة إلى أنها تحتوي على معدل عالي من الألياف بجانب محتوى السكر يجعل امتصاصها بطئ، لذا فلا تسبب في ذبذبه في مستويات السكر والأنسولين في الدم، والذي يسبب الشعور السريع والكاذب بالجوع وفقدان السيطرة على الشهية.

2-عسل النحل:
ويمكن إذابة عسل النحل في العصائر الطبيعية الفريش، مثل: عصير الليمون او الخروب، أو التمر هندي.

3- العصائر الطبيعية :
وتمد العصائر الطبيعيه، مثل: عصير البرتقال والموز بالحليب بالسكريات التي يحتاجها الجسم دون التسبب في فساد شهيتنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماتخفش من الطقس السئ.. 3 مشروبات طبيعية لحمايتك من الفيروسات

لمحاربة فيروس كورونا ورفع المناعة.. 10 فوائد لتناول الليمون

د. سعاد شريف تكتب: الصيام يسلح جهازك المناعي ضد كورونا

د. مروة شعير تكتب: التمور تقوى المناعة في رمضان

أخصائي لياقة بدنية: التمر غني بالسكر والألياف.. وعلى مرضى السكري الإقلال منه

ترشيحاتنا

آخر ما كتبه الطبيب الخامس المتوفى بـ كورونا داخل مستشفى العزل

الصحة: تسجيل 201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و7 وفيات

خطيب المسجد الحرام: لا تحسبوا كورونا شرا خالصا ففيها 13 درسا وعبرة

مفاجاة.. أعراض كورونا لا تظهر على كبار السن .. و 4 علامات أخرى تكشف الإصابة

الداخلية : بدء تراخيص السيارات "الزيرو" الأحد فى وحدات المرور

تعرف على أول ضحايا برنامج رامز مجنون رسمي .. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 حيل سحرية.. تخلصى من الشعور بالغثيان في دقائق

هنخس في رمضان .. طريقة تطبيق دايت الليمون والكمون لحرق الدهون

عادة تسبب السرطان.. احذري وضع الفحم في الكفتة عند "الشوي"