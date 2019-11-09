احذر.. تناول السكريات بكثرة يؤدي لمرض خطير

ارتبطت العادات المصرية عند الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بتناول الحلوى، ولكن الإكثار منها يؤدى لمشكلات صحية لمرضى القلب، فيجب توخي الحذر.



وكشفت دراسة حديثة، وفقًا لرابطة القلب الأمريكية أن تناول كميات كبيرة من السكر تؤدي لإتلاف أنسجة القلب، ويمكن ان تسبب في الموت المفاجئ.



وأظهرت الدراسة، أن مستوى السكر المرتفع في الدم يؤدي لتصلب الشرايين، فأوصى الأطباء بعدم تناول الحلوى والسكريات بكميات كبيرة، حتى لا تضعف من الجهاز العصبي، وارتفاع ضغط الدم.

