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مرأة

أخصائي لياقة بدنية: التمر غني بالسكر والألياف.. وعلى مرضى السكري الإقلال منه

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:47 ص
فوائد التمر على الإفاطر..
فوائد التمر على الإفاطر.. ومرضى لا يجب ان يكثروا من تناوله
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آية التيجي
من أهم العادات التي نتبعها في عاداتنا الغذائية خلال شهر رمضان هو تناول حبات من التمر قبل تناول الطعام سواء مع اللبن او مع الماء، هناك فوائد عديدة لا نعلمها عن التمر، حيث انه من أهم الأطعمة التي يجب ان نتناولها باستمرار، ولا يجب ان تقتصر على شهر رمضان فقط، وذلك لما لها تتمتع به من عناصر غذائية هامة للجسم، بالإضافة إلى ان التمر مناسبة لكل الأعمار.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان التمر من الأطعمة عالية القيمة الغذائية بسبب محتواه من الفيتامينات، بالإضافة إلى محتواه من السكر الطبيعية، والألياف.

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وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن تناول عدد فردي من التمر في وجبة الإفطار خلال شهر رمضان هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فنحن نقوم بالإلتزام بنفس العدد الفردي كنوع من السنن.

وتابع القيعي، أنه بالنسبة لمرضى السكري يفضل التقليل من التمر؛ وذلك لأن السكريات الموجودة بداخله يمكنه ان ترفع من مستويات السكر في الدم لديهم، لذا يفضل تناول تمرة واحدة على الإفطار.

أما بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي، فقد نوه القيعي، ان التمر يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، لذا يجب ان نقلل منه قدر الإمكان، ونستبدله بالفواكة الطبيعية، والتي لا تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم.
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