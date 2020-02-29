فوائد الفستق.. للحامل والوقاية من السرطان

فوائد الفستق عديدة، نظرًا لأنه يحتوي على دهون الصحية، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة، وبعض العناصر الغذائية الأساسية، ومنذ 7000 عام قبل الميلاد كانت لـ فوائد الفستق شعبية كبيرة بين من المكسرات.
فوائد الفستق الحلبي
من أبرز فوائد الفستق الحلبي أنه يساعد على إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء، حيث أن الفستق الحلبي غني بالبروتين والألياف، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، بما في ذلك فيتامين B6 والبوتاسيوم، ومن ابرز فوائد الفستق الحلبي ما يلي:
1- الحماية من السرطان :
من أهم فوائد الفستق الحلبي أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من اللوتين وزياكسانثين والمعروف بأنه يحارب انتشار الأورام السرطانية، بالإضافة إلى انه يعزز صحة العين.
فوائد الفستق الحلبي
من أبرز فوائد الفستق الحلبي أنه يساعد على إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء، حيث أن الفستق الحلبي غني بالبروتين والألياف، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، بما في ذلك فيتامين B6 والبوتاسيوم، ومن ابرز فوائد الفستق الحلبي ما يلي:
1- الحماية من السرطان :
من أهم فوائد الفستق الحلبي أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من اللوتين وزياكسانثين والمعروف بأنه يحارب انتشار الأورام السرطانية، بالإضافة إلى انه يعزز صحة العين.
2- إنقاص الوزن :
ويمكن ذكر فقدان الوزن كأحد أهم فوائد الفستق الحلبي، حيث ان الفستق الحلبي يحتوي على سعرات حرارية أقل وبروتين أكثر من معظم المكسرات الأخرى.
3- تعزيز بكتيريا الأمعاء النافعة :
ويساهم الفستق الحلبي في تعزيز بكتيريا الأمعاء النافعة ، وذلك لأنه غني بالألياف، وهو أمر جيد لبكتيريا الأمعاء، ويزيد تناول الفستق الحلبي من عدد البكتيريا التي تنتج الأحماض الدهنية المفيدة قصيرة السلسلة.
ويمكن ذكر فقدان الوزن كأحد أهم فوائد الفستق الحلبي، حيث ان الفستق الحلبي يحتوي على سعرات حرارية أقل وبروتين أكثر من معظم المكسرات الأخرى.
3- تعزيز بكتيريا الأمعاء النافعة :
ويساهم الفستق الحلبي في تعزيز بكتيريا الأمعاء النافعة ، وذلك لأنه غني بالألياف، وهو أمر جيد لبكتيريا الأمعاء، ويزيد تناول الفستق الحلبي من عدد البكتيريا التي تنتج الأحماض الدهنية المفيدة قصيرة السلسلة.
4- يحد من الإصابة بأمراض القلب :
وأظهرت العديد من الدراسات أن فوائد الفستق الحلبي أنه يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، قد يقلل أيضًا من ضغط الدم أكثر من المكسرات الأخرى، وهو الأمر الذي يقلل من الإصابة بأمراض القلب.
5- تعزيز صحة الأوعية الدموية :
ويرتبط فوائد الفستق الحلبي في تعزيز صحة الأوعية الدموية، وذلك لأنه غني مركب أكسيد النيتريك، والذي يساعد في تمدد الأوعية الدموية بنسبة 30%.
ويرتبط فوائد الفستق الحلبي في تعزيز صحة الأوعية الدموية، وذلك لأنه غني مركب أكسيد النيتريك، والذي يساعد في تمدد الأوعية الدموية بنسبة 30%.
6- الحماية من مرض السكري :
وسوف يحتاج مرضى السكري لمعرفة فوائد الفستق الحلبي، وعلى الرغم من احتواء الفستق الحلبي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مقارنة بمعظم المكسرات، إلا أن الفستق يحتوي على نسبة سكريات أقل، مما يجعله يقلل من نسب ارتفاع السكريات في الدم، وهو الأمر الذي يحمي مرضى السكري من الدخول في غيبوبة سكري، وتناوله بأمان.
فوائد الفستق للجنس
ويبقى الكثير من الرجال يبحثون عن أطعمة تعزز الخصوبة لديهم، ومن أهم فوائد الفستق للجنس بأنه يساهم في تقليل أعراض الضعف الجنسي عند الرجال، وذلك عبر خفض ضغط الدم، والسيطرة على الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لما يحتويه من بروتينات والياف ودهون صحية، وهو الأمر الذي يمنع الإصابة بالأمراض التي يمكن ان تسبب في ضعف القدرة الجنسيبة لدى الرجال.
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وسوف يحتاج مرضى السكري لمعرفة فوائد الفستق الحلبي، وعلى الرغم من احتواء الفستق الحلبي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مقارنة بمعظم المكسرات، إلا أن الفستق يحتوي على نسبة سكريات أقل، مما يجعله يقلل من نسب ارتفاع السكريات في الدم، وهو الأمر الذي يحمي مرضى السكري من الدخول في غيبوبة سكري، وتناوله بأمان.
فوائد الفستق للجنس
ويبقى الكثير من الرجال يبحثون عن أطعمة تعزز الخصوبة لديهم، ومن أهم فوائد الفستق للجنس بأنه يساهم في تقليل أعراض الضعف الجنسي عند الرجال، وذلك عبر خفض ضغط الدم، والسيطرة على الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لما يحتويه من بروتينات والياف ودهون صحية، وهو الأمر الذي يمنع الإصابة بالأمراض التي يمكن ان تسبب في ضعف القدرة الجنسيبة لدى الرجال.
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وأفادت العديد من الأبحاث أن الفستق يساهم في تحسين نسبة الكوليسترول في الدم وتحفيز تدفق الدم بشكل أفضل إلى جميع أنحاء الجسم، وبالأخص الأعضاء التناسلية عند الرجال.
فوائد الفستق السوداني
أما عن فوائد الفستق السوداني، وهو أحد أنواع المحاصيل الزراعية التي تنتمي إلى فصيلة البقوليات ذوات الفلقتين، والتي تتميز بنموها بكثرة في فصل الصيف، كما يدخل في تحضير وصفات الحلوى، يحتوي الفستق السوداني على نسب عالية من العناصر الغذائية الضرورية لأجسامنا.
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1- يساهم في الحد من الكولسترول الضار في الجسم.
2- الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، ومنع تصلب الشرايين.
3- تحفيز النمو لدى الأطفال بسبب الأحماض الأمينية.
4- يقي الفستق السوداني من الإصابة بمرض سرطان المعدة بسبب احتوائه على مركب بولي الفينول.|
5- يمنع من الإصابة بمرض الزهايمر، وبالتالي تحسين الذاكرة، والقدرة على التركيز.
6- تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية لاحتوائه على مادة الريسفيراترول المضادة للأكسدة.
7- حماية البشرة، ومنع تلف خلايا الجلد، عن طريق مقاومة الجذور الحرة التي تسبب الأضرار المختلفة.
8- علاج حصوات المرارة، وذلك عبر تناول ملعقتين من زبدة الفستق السوداني.
9- الوقاية من الأورام السرطان المختلفة، وخاصة سرطان القولون.
10- تنظيم مستوى السكر في الدم.
11- علاج الأمراض الجلدية، مثل : الصدفية والأكزيما بالإضافة إلى تقليل تورمات وتقرحات الجلد.
12- منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد التجاعيد، والحفاظ على مرونة الجلد.
13- علاج الصلع والحد من فقدان الشعر، وزيادة كثافته.
14- تقليل فرص ظهور حب الشباب على الوجه .
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ويمكن أن يساعد تناول الفستق أثناء الحمل وقبل الحمل، المرأة فى حصد العديد من الفوائد، ومن أبرز فوائد الفستق للحامل تحسين، ما يلي:
1- يساهم تناول الفستق من تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم والدهون والكربوهيدرات للأم والجنين
2- تنظيم عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية التي تكتسبها المرأة الحامل أثناء حملها.
3- تقليل احتمالية إصابة الجنين بعيوب خلقية.
4- يساعد تناول الفستق أثناء الحمل وبعده في التخلص من اكتئاب الحمل والذي يصيب عادة السيدات بعد الولادة مباشرة.
5- تقوية الخلايا العصبية في المخ لدى الأم والجنين.
6- القضاء على السموم المتراكمة داخل الجسم أثناء فترة الحمل، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف.
7- زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية إلى مختلف أجزاء الجسم، وهو ما يمنح الجنين غذائه أكبر عبر المشيمة.
8- يساهم تناول الفستق بعد الحمل في علاج الجروح نتيجة الولادة.
9- تقوية بصيلات الشعر لدى الأم والحد من تساقط الشعر.
10- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي التي تصيب الأم أثناء فترة الحمل، وخاصة الإمساك.
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العديد من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية يتساءلون، هل الكاجو يسمن ؟ ، حيث يحتوي الكاجو على الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من الدهون، وبالنسبة للدهون في الكاجو فهي دهون صحية، ويعتقد أن الكاجو يساعد في منع الإصابة بأمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بالإضافة إلى ان ادهون الموجودة في الكاجو يساعد أيضًا على الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي الحد من زيادة الوزن.
مصدر هذا الخبر من موقع "هيلث لاين" الطبي، وموقع "ويب ميد" الطبي.
فوائد الفستق السوداني
أما عن فوائد الفستق السوداني، وهو أحد أنواع المحاصيل الزراعية التي تنتمي إلى فصيلة البقوليات ذوات الفلقتين، والتي تتميز بنموها بكثرة في فصل الصيف، كما يدخل في تحضير وصفات الحلوى، يحتوي الفستق السوداني على نسب عالية من العناصر الغذائية الضرورية لأجسامنا.
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ومن أبرز فوائد الفستق السوداني إعطاء الجسم المزيد من الطاقة، لاحتوائه على الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، وأحماض دهنية أحادية غير مشبعة، بالإضافة إلى العديد من فوائد الفستق السوداني، وتشمل:
1- يساهم في الحد من الكولسترول الضار في الجسم.
2- الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، ومنع تصلب الشرايين.
3- تحفيز النمو لدى الأطفال بسبب الأحماض الأمينية.
4- يقي الفستق السوداني من الإصابة بمرض سرطان المعدة بسبب احتوائه على مركب بولي الفينول.|
5- يمنع من الإصابة بمرض الزهايمر، وبالتالي تحسين الذاكرة، والقدرة على التركيز.
6- تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية لاحتوائه على مادة الريسفيراترول المضادة للأكسدة.
7- حماية البشرة، ومنع تلف خلايا الجلد، عن طريق مقاومة الجذور الحرة التي تسبب الأضرار المختلفة.
8- علاج حصوات المرارة، وذلك عبر تناول ملعقتين من زبدة الفستق السوداني.
9- الوقاية من الأورام السرطان المختلفة، وخاصة سرطان القولون.
10- تنظيم مستوى السكر في الدم.
11- علاج الأمراض الجلدية، مثل : الصدفية والأكزيما بالإضافة إلى تقليل تورمات وتقرحات الجلد.
12- منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد التجاعيد، والحفاظ على مرونة الجلد.
13- علاج الصلع والحد من فقدان الشعر، وزيادة كثافته.
14- تقليل فرص ظهور حب الشباب على الوجه .
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فوائد الفستق للحامل
ويمكن أن يساعد تناول الفستق أثناء الحمل وقبل الحمل، المرأة فى حصد العديد من الفوائد، ومن أبرز فوائد الفستق للحامل تحسين، ما يلي:
1- يساهم تناول الفستق من تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم والدهون والكربوهيدرات للأم والجنين
2- تنظيم عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية التي تكتسبها المرأة الحامل أثناء حملها.
3- تقليل احتمالية إصابة الجنين بعيوب خلقية.
4- يساعد تناول الفستق أثناء الحمل وبعده في التخلص من اكتئاب الحمل والذي يصيب عادة السيدات بعد الولادة مباشرة.
5- تقوية الخلايا العصبية في المخ لدى الأم والجنين.
6- القضاء على السموم المتراكمة داخل الجسم أثناء فترة الحمل، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف.
7- زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية إلى مختلف أجزاء الجسم، وهو ما يمنح الجنين غذائه أكبر عبر المشيمة.
8- يساهم تناول الفستق بعد الحمل في علاج الجروح نتيجة الولادة.
9- تقوية بصيلات الشعر لدى الأم والحد من تساقط الشعر.
10- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي التي تصيب الأم أثناء فترة الحمل، وخاصة الإمساك.
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هل الكاجو يسمن
العديد من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية يتساءلون، هل الكاجو يسمن ؟ ، حيث يحتوي الكاجو على الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من الدهون، وبالنسبة للدهون في الكاجو فهي دهون صحية، ويعتقد أن الكاجو يساعد في منع الإصابة بأمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بالإضافة إلى ان ادهون الموجودة في الكاجو يساعد أيضًا على الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي الحد من زيادة الوزن.
مصدر هذا الخبر من موقع "هيلث لاين" الطبي، وموقع "ويب ميد" الطبي.