فوائد الفستق.. للحامل والوقاية من السرطان

دهون الصحية، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة، وبعض

العناصر الغذائية الأساسية، ومنذ 7000 عام قبل الميلاد كانت لـ فوائد الفستق شعبية كبيرة بين من المكسرات.

فوائد الفستق الحلبي



من

فوائد الفستق الحلبي

يساعد على إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء، حيث

الفستق الحلبي غني بالبروتين والألياف، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، بما في ذلك فيتامين B6 والبوتاسيوم، ومن ابرز فوائد الفستق الحلبي ما يلي:



1- الحماية من السرطان :

من

فوائد الفستق

يحتوي على مضادات الأكسدة ، فهو يحتوي على نسبة عالية من اللوتين وزياكسانثين والمعروف بأنه يحارب انتشار الأورام السرطانية، بالإضافة إلى انه يعزز صحة العين.