محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا

قال الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، إن أعمال انتشال القطع الأثرية الغارقة تسير جنبًا إلى جنب مع جهود الترويج السياحي للمحافظة.

وأضاف أن هناك متابعة دولية لمجهودات وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن كشف أثري جديد لسفينة غارقة من قبل المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تشهد تنمية واسعة في مختلف ربوعها، حيث يجري استكمال مشروع قطار أبو قير لربط شرايين المدينة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد أعلن عن اكتشاف قطع أثرية غارقة بمياه ميناء أبو قير البحري، بحضور قيادات الوزارة ووسائل الإعلام.