العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

شهد الخبز البلدي المصري انتشارًا واسعًا في الولايات المتحدة، بعد طرحه داخل سلسلة متاجر “تريدر جوز” بسعر 2.49 دولار لخمسة أرغفة، مما أثار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.





وبدأت القصة بفيديو نشره شاب مصري وثّق فيه توافر الخبز داخل المتجر، لتنهال التعليقات والمشاركات التي أبرزت نفاد الكميات سريعًا.





لم يقتصر الإقبال عليه من الجالية المصرية فقط، بل شمل أيضًا الأمريكيين الذين أشادوا بجودته وفوائده الصحية.





وظهرت نبيلة سليم، إحدى المصريات في أمريكا، في فيديو راقص تحتفل بالخبز كرمز للهوية المصرية، مؤكدة أن ظهوره أعاد لها أجواء الوطن.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fshorts%2F9vt6nZhvjys&h=AT1BDHpbxaA2DFmlj_r9gkMKOpPexqEu00u8wIGMlBe1B5Bw3mEPH4tSwnIjX_IFXauDuALtKu3ivDFJ0aSIG6ARDwFFsEw6f302yISZpxAquzatynIc4Yo4aku_01U&s=1