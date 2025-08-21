إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

تصدرت زوجة كريم محمود عبد العزيز “ آن الرفاعي ” تريند السوشيال ميديا بعد ظهورها مع زوجها بصور رومانسية و اطلالات انيقة

و آن الرفاعي وليست من الوسط الفني، بل تنتمي لعائلة تجارية مرموقة؛ هي ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي

تزوجت كريم عام 2011 بعد قصة حب رغم معارضة والد الفنان الراحل، وأنجبت ثلاث بنات (كندة 2012، خديجة 2015، حبيبة 2020) .

على الجانب المهني، أسست علامتها الخاصة في عالم الأزياء، حيث تقدم تصاميم كاجوال أنيقة، تلائم الرجال والنساء، معتمدًة على خامات مثل الكتان والقطن الطبيعي، وقد حظيت تصاميمها بدعم مشاهير مثل دنيا سمير غانم.

إليكِ مجموعة من أجمل الإطلالات التي لفتت أنظار المتابعين في الفترة الأخيرة للآنسة آن الرفاعي – زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز:

أبرز الإطلالات

1. الإطلالة الكلاسيكية البيضاء العصرية

ارتدت آن بدلة نسائية بيضاء تتكون من بليزر واسع وسروال فضفاض، نسّقت معه توب قصير باللون الأسود يكشف عن جزء من البطن، مع نظارة شمسية سوداء وحذاء رياضي أبيض ورمادي، وحملت حقيبة يد صغيرة بنقوش عصرية. إطلالة تجمع بين الرسمية والعصرية الأنيقة.

2. طقم أسود أنيق مع لمسة بسيطة

بدلة سوداء مكونة من بليزر مع شورت خفيف، استُكمل بها تيشيرت أبيض، مع نظارة شمسية بنيّة داكنة وأساور ذهبية متعددة وسلسلة رقيقة، لتظهر بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي.

3. إطلالة جريئة باللون الأحمر

ظهرت بفِست قصير بأزرار وسروال واسع باللون الأحمر الصارخ، تحتها توب أبيض بسيط، مع قلادة فيروزية وحقيبة من لويس فيتون. إطلالة تعكس الجرأة والأناقة في آن.

4. طقم أخضر فاتح مريح

تألقت بطقم عصري باللون الأخضر الفاتح مكوّن من فيست بأزرار وسروال واسع بكسرات أمامية، نسقت معه توب أبيض ونظارة شمسية دائرية كلاسيكية، وحقيبة كتف بنية – مزيج مثالي من الحداثة والراحة.

5. إطلالة صيفية مشرقة وفستان كاجوال

اختارت فستانًا طويلًا باللون الأخضر الزيتوني، بصف أزرار أمامي وياقة مربعة، مع نظارة شمسية سوداء وأساور وسلسلة ذهبية، مناسبة مثالية لأجواء الصيف.

6. جمبسوت صيفي بلمسة عملية

صممت وارتدت جمبسوت باللون البيج مع خطوط دقيقة ونقاط بيضاء، بقصة واسعة عند الساقين وياقة V، مع أساور ذهبية رقيقة. إطلالة عملية ومريحة لأيام الصيف.