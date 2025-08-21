قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
بالروبوت الثعبان.. هندسة بنها تحصد المركز الأول بمسابقة "صُنع في مصر "
إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز
ريهام قدري

تصدرت زوجة كريم محمود عبد العزيز “ آن الرفاعي ” تريند السوشيال ميديا بعد ظهورها مع زوجها بصور رومانسية و اطلالات انيقة 

و آن الرفاعي وليست من الوسط الفني، بل تنتمي لعائلة تجارية مرموقة؛ هي ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي 

 تزوجت كريم عام 2011 بعد قصة حب رغم معارضة والد الفنان الراحل، وأنجبت ثلاث بنات (كندة 2012، خديجة 2015، حبيبة 2020) .

على الجانب المهني، أسست علامتها الخاصة في عالم الأزياء، حيث تقدم تصاميم كاجوال أنيقة، تلائم الرجال والنساء، معتمدًة على خامات مثل الكتان والقطن الطبيعي، وقد حظيت تصاميمها بدعم مشاهير مثل دنيا سمير غانم.

إليكِ مجموعة من أجمل الإطلالات التي لفتت أنظار المتابعين في الفترة الأخيرة للآنسة آن الرفاعي – زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز:

أبرز الإطلالات

1. الإطلالة الكلاسيكية البيضاء العصرية

ارتدت آن بدلة نسائية بيضاء تتكون من بليزر واسع وسروال فضفاض، نسّقت معه توب قصير باللون الأسود يكشف عن جزء من البطن، مع نظارة شمسية سوداء وحذاء رياضي أبيض ورمادي، وحملت حقيبة يد صغيرة بنقوش عصرية. إطلالة تجمع بين الرسمية والعصرية الأنيقة.

2. طقم أسود أنيق مع لمسة بسيطة

بدلة سوداء مكونة من بليزر مع شورت خفيف، استُكمل بها تيشيرت أبيض، مع نظارة شمسية بنيّة داكنة وأساور ذهبية متعددة وسلسلة رقيقة، لتظهر بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي.

3. إطلالة جريئة باللون الأحمر

ظهرت بفِست قصير بأزرار وسروال واسع باللون الأحمر الصارخ، تحتها توب أبيض بسيط، مع قلادة فيروزية وحقيبة من لويس فيتون. إطلالة تعكس الجرأة والأناقة في آن.

4. طقم أخضر فاتح مريح

تألقت بطقم عصري باللون الأخضر الفاتح مكوّن من فيست بأزرار وسروال واسع بكسرات أمامية، نسقت معه توب أبيض ونظارة شمسية دائرية كلاسيكية، وحقيبة كتف بنية – مزيج مثالي من الحداثة والراحة.

5. إطلالة صيفية مشرقة وفستان كاجوال

اختارت فستانًا طويلًا باللون الأخضر الزيتوني، بصف أزرار أمامي وياقة مربعة، مع نظارة شمسية سوداء وأساور وسلسلة ذهبية، مناسبة مثالية لأجواء الصيف.

6. جمبسوت صيفي بلمسة عملية

صممت وارتدت جمبسوت باللون البيج مع خطوط دقيقة ونقاط بيضاء، بقصة واسعة عند الساقين وياقة V، مع أساور ذهبية رقيقة. إطلالة عملية ومريحة لأيام الصيف.

