فن وثقافة

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي
يمنى عبد الظاهر

نفى الفنان شريف الدسوقي، ما تردد من شائعات حول تسبب الفنانة بدرية طلبة في بتر قدمه.

وقال الدسوقي، في فيديو عبر حسابه على فيسبوك: "لاحظت في الأيام اللي فاتت إن فيه اتهام لأختي وعشرة عمري بدرية طلبة، إنها كانت السبب في عملية بتر رجلي، وأنا طالع علشان أقول وأشهد أمام الله، الناس اللي استغلت لقائي مع الإعلامي أحمد الخطيب وأنا بقول معاه إن بدرية كانت السبب في أني أعمل عملية البتر لأني كنت رافض".
 


 وتابع: "لعبت معايا لعبة نفسية كان المفروض يعملها الدكتور، لأني كنت رافض، بعد ما الدكتور قالها ان مفيش حل غير البتر، وخوفا عليا علشان مصلحتي عملت كدة".



