حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل | خاص

علقت الفنانة بدرية طلبة على الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن إحالتها للتحقيق بتهمة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت الفنانة بدرية طلبة في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إحالتها للتحقيق بتهمة الإساءة لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بدرية طلبة في تصريح خاص لموقع صدي البلد، إن جميع الأنباء المتداولة لتحويلها إلى التحقيق أمام القضاء غير صحيحة.

وبسؤالها عن مجريات التحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية وما إذا كان تم التواصل معها لتحديد موعد للحضور إلى النقابة، قالت بدرية طلبة، معلقة: ”آسفة أمتنع عن الرد لاحترامي لقرارات نقابتي”.

نقابة المهن التمثيلية تقرر إحالة بدرية طلبة للتحقيق

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قد قررت إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، وذلك لاتهامها بالإساءة للشعب المصري في فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار بدرية طلبة

وقالت بدرية طلبة في أول تعليق لها: "وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلا غلطانة إنى أنساق وراء قلة لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي حتي اما حبيت اعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبية لانهم بردو دخلو استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم أكون أهدأ من كدا واكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر بكرر أسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي انا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لان الفيديوهات كاملة موجودة على صفحتى والحمد لله أن حيتم تحقيق في نقابتي اقدر اثبت فيه كلامى بعيدا عن أي توتر أو استفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".