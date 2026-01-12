بالصور.. تنظيم معرض ملابس لدعم 4 قرى بمركز قطور

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية اليوم نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم (300) اسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى ابشواي الملق وعزبة البكري وعزبة الجلايله وكفر بلضم بمركز قطور فى محافظة الغربية.

وقالت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بهدف نشر وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، والوصول للفئات المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء أشرف الجندي ، محافظ الغربية، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع المجتمع المدني.

معربًة عن شكرها لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجه تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنة جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا" .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تنظيم المعرض لتقديم الدعم والمساعدة لدعم الأولى بالرعاية بشكل راق يليق بهم دون جرح مشاعرهم، مؤكدًا أن المعرض تضمن أكثر من 2000 قطعة ملابس مختلفة المقاسات لسد احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، ويجري التوزيع العادل للملابس لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر ان تنظيم معارض الملابس الجديدة ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.