قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

بدرية طلبة
بدرية طلبة
تقى الجيزاوي

خضعت الفنانة بدرية طلبة اليوم للتحقيق بمقر نقابة المهن التمثيلية بعد ما صدر منها من تجاوزات خلال بث مباشر عبر منصة تيك توك، بعد أن ردت بدرية طلبة بشكل غير لائق على إحدى المتابعات التى وصفتها بالمشخصاتية.

وفى أول تعليق لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لموقع “صدى البلد الإخباري” قال إن الأمر لم يحسم حتى الآن بعد التحقيق مع بدرية طلبة وأن اللجنة المختصة هى التى لها الكلمة الحاسمة فى الموضوع.

وكانت ردت بدرية طلبة ، على إحدى المتابعات معلقة: “المشخصاتية دي أشكالك بيوقفوها في الشارع وبيقولولها نتصور معاكي يا فنانة، المشخصاتية دي بتشرف بلدها في أي دولة بتروحها، دي غيرة وحقد وحسد على الفنانين عشان هما أسياد البلد.

نقابة المهن التمثيلية تقرر إحالة بدرية طلبة للتحقيق

وكانت نقابة المهن التمثيلية قررت إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور  والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.

 وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.

ونفت طلبة الاتهامات الموجهة لها بإهانة الشعب المصري، مشيرة إلى أنها ترفض التعامل مع "الخرفان" على حد وصفها.

وأشارت إلى أن انفعالها رد فعل على الاتهامات التي وجّهت لها وزعمت أن بعض التعليقات ألمحت إلى تورطها في تجارة الأعضاء بعدما حدث مع زميلتها الفنانة وفاء عامر.

وقالت بدرية طلبة إن الشعب المصري يحبها ويتوقف للتصوير معها في أماكن مختلفة، مشيرة إلى أنها لا تقصد بوصف "أسيادكم" إهانة المصريين والجمهور.

وأكدت في الفيديو  أن بعض المقاطع تم تحريفها لتوريطها في تصريحات غير حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء انفعال بدرية طلبة على متابعيها بعد تعرضها لاتهامات بأنها قصرت في حق زوجها الراحل وفي مرضه ما دفعها للحرص على الرد من أجل أبنائها.

رد الفنانة بدرية طلبة على قرار نقابة المهن التمثيلية 

ردت الفنانة بدرية طلبة، على قرار نقابة المهن التمثيلية بتحويلها إلى التحقيق لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري، غير مُعترضة تمامًا على هذا القرار.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلاً غلطانة إني أنساق ورا قلة لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي حتي أما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبية لأنهم بردو دخلوا استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم أكون أهدا من كدا وأكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر.. بكرر أسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة علي صفحتى والحمد لله إن هيتم تحقيق في نقابتي أقدر أثبت فيه كلامى بعيدًا عن أي توتر أو استفزاز من حد.. وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب.

بدرية طلبة نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد

جماهير فناربخشة

جماهير فناربخشة ترفع شعار أوقفوا الإبادة في غزة خلال مواجهة بنفيكا

ضياء السيد

ضياء السيد: أزمة الزمالك الأخيرة لن تؤثر عليه

بالصور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد