أي شيء ترفضه مصر لن يَمُرّ.. سفير فلسطين يعلق على المخطط الإسرائيلي
سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تماطل ولم ترد على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
فن وثقافة

مثولها للتحقيق.. وصول بدرية طلبة إلى مقر نقابة المهن التمثيلية

تقى الجيزاوي

وصلت الفنانة بدرية طلبة الى مقر نقابة المهن التمثيلية منذ قليل للتحقيق معها، بعد ما صدر منها من تجاوزات خلال بث مباشر عبر منصة تيك توك، بعد ان ردت بدرية طلبة بشكل غير لائق على احدى المتابعات التى وصفتها بالمشخصاتية.

وردت بدرية طلبة ، معلقة: “المشخصاتية دي أشكالك بيوقفوها في الشارع وبيقولولها نتصور معاكي يا فنانة، المشخصاتية دي بتشرف بلدها في أي دولة بتروحها، دي غيرة وحقد وحسد على الفنانين عشان هما أسياد البلد".

نقابة المهن التمثيلية تقرر إحالة بدرية طلبة للتحقيق

وكانت نقابة المهن التمثيلية قررت إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور  والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.

 وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.

ونفت طلبة الاتهامات الموجهة لها بإهانة الشعب المصري مشيرة إلى أنها ترفض التعامل مع "الخرفان" على حد وصفها.

وأشارت إلى أن انفعالها رد فعل على الاتهامات التي وجّهت لها وزعمت أن بعض التعليقات ألمحت إلى تورطها في تجارة الأعضاء بعدما حدث مع زميلتها الفنانة وفاء عامر.

وقالت بدرية طلبة إن الشعب المصري يحبها ويتوقف للتصوير معها في أماكن مختلفة مشيرة إلى أنها لا تقصد بوصف "أسيادكم" إهانة المصريين والجمهور.

وأكدت في الفيديو  أن بعض المقاطع تم تحريفها لتوريطها في تصريحات غير حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء انفعال بدرية طلبة على متابعيها بعد تعرضها لاتهامات بأنها قصرت في حق زوجها الراحل وفي مرضه ما دفعها للحرص على الرد من أجل أبنائها.

رد الفنانة بدرية طلبة على قرار نقابة المهن التمثيلية 

ردت الفنانة بدرية طلبة، على قرار نقابة المهن التمثيلية بتحويلها إلى التحقيق لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري، غير مُعترضة تمامًا على هذا القرار.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلاً غلطانة إني أنساق ورا قلة لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي حتي أما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبية لأنهم بردو دخلوا استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم أكون أهدا من كدا وأكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر.. بكرر أسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة علي صفحتى والحمد لله إن هيتم تحقيق في نقابتي أقدر أثبت فيه كلامى بعيدًا عن أي توتر أو استفزاز من حد.. وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب.

بدرية طلبة اعمال بدرية طلبة نقابة المهن التمثيلية

