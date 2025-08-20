قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو السولية يفتتح التهديف لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي
أختي.. شريف الدسوقي يرد على اتهامات ضد بدرية طلبة بتسببها في بتر قدمه
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو
دي يونج يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني
المستشار القانوني للزمالك: لا توجد أية مخالفات.. وبيان الإسكان كان بشأن تأخير التنفيذ فقط
التعاون الإقليمي والشراكة الاستراتيجية محور مكالمة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
مايكروسوفت تحت الضغط.. احتجاجات داخلية بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة
المؤتمر: مشاركة مصر في قمة تيكاد تعزز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء
آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-8-2025
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي وقف حرب غزة وتطورات النووي الإيراني
احتجاجات في إسرائيل على قرار تجنيد 60 ألفا من الاحتياط للسيطرة على غزة
عامل غنوة ليك مخصوص.. مصطفى قمر يُهنئ عمرو دياب بنجاح ألبومه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أختي.. شريف الدسوقي يرد على اتهامات ضد بدرية طلبة بتسببها في بتر قدمه

شريف الدسوقي وبدرية طلبة
شريف الدسوقي وبدرية طلبة
تقى الجيزاوي

رد الفنان شريف الدسوقي، على الاتهامات التي وجهت للفنانة بدرية طلبة خلال الأيام الماضية، بأنها السبب في عملية بتر قدمه التي أجراها منذ 5 سنوات.

وقال شريف الدسوقي، في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "أنا لاحظت في اليومين اللي فاتوا إن في اتهام لأختي الغالية وعِشرة عمري بدرية طلبة إنها السبب في العملية اللي كل الناس عارفاها وهي عملية بتر رجلي".

وأكمل حديثه قائلاً: “أنا عايز أقول بكل أمانة وإدراك، إني كنت في الفترة دي عندي حالة نفسية سيئة، ويشهد الدكاترة على ده، ومكنتش عايز أعمل العملية، الوحيدة اللي أقنعتني بكل هدوء؛ كانت بدرية طلبة، خوفًا على حياتي، اتقوا الله، إزاي تحوَّروا الكلام، وهي السبب إني أنزل أشتغل تاني”.

واستطرد: "العملية مر عليها 5 سنين، وبدرية طلبة إنسانة فوق الوصف، سابت شغلها وقعدت جنبي في إسكندرية، وكانت بتصور حاجات مهمة وقتها، اتقوا الله وشيروا الفيديو؛ دفاعًا عنها".
 

نقابة المهن التمثيلية تُحيل بدرية طلبة للتحقيق 

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قد قررت إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، بعد اتهامها بالإساءة للشعب المصري في فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار بدرية طلبة

وقالت بدرية طلبة، في أول تعليق لها: “وأنا تحت أمر نقابتي، لأن أنا فعلًا غلطت إني أنساق وراء قِلّة لا يمثلون الشعب المصري، واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي، حتى لما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني؛ قدمت اعتذار بعصبية، لأنهم برضو دخلوا استفزوني، وانسقت تاني وراهم، ودي غلطتي، كان لازم أكون أهدأ من كده، وأكيد اللي بيحبوني حيلتمسوا لي العذر”.

وأضافت: "بكرر أسفي واعتذاري للجمهور اللي كان سبب في وجودي، ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه، ومن فضلكم ما تصدقوش اللي شوفتوه، لأن الفيديوهات الكاملة موجودة على صفحتي، والحمد لله إنه هيتم تحقيق في نقابتي، أقدر أثبت فيه كلامي بعيدًا عن أي توتر أو استفزاز من حد، كل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".

شريف الدسوقي بدرية طلبة نقابة المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

طلاب المدارس

مسابقات دينية بالمدارس ومكافآت للمتفوقين وفقا لقانون التعليم

محمود جبر

المؤتمر: المقترح المصري للتهدئة وتبادل الأسرى يعكس الدور الريادي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية

أملاك الدولة

عقوبات رادعة بقانون تقنين وضع اليد.. غرامة تصل لـ مليون جنيه

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد