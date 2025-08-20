أختي.. شريف الدسوقي يرد على اتهامات ضد بدرية طلبة بتسببها في بتر قدمه

رد الفنان شريف الدسوقي، على الاتهامات التي وجهت للفنانة بدرية طلبة خلال الأيام الماضية، بأنها السبب في عملية بتر قدمه التي أجراها منذ 5 سنوات.

وقال شريف الدسوقي، في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "أنا لاحظت في اليومين اللي فاتوا إن في اتهام لأختي الغالية وعِشرة عمري بدرية طلبة إنها السبب في العملية اللي كل الناس عارفاها وهي عملية بتر رجلي".

وأكمل حديثه قائلاً: “أنا عايز أقول بكل أمانة وإدراك، إني كنت في الفترة دي عندي حالة نفسية سيئة، ويشهد الدكاترة على ده، ومكنتش عايز أعمل العملية، الوحيدة اللي أقنعتني بكل هدوء؛ كانت بدرية طلبة، خوفًا على حياتي، اتقوا الله، إزاي تحوَّروا الكلام، وهي السبب إني أنزل أشتغل تاني”.

واستطرد: "العملية مر عليها 5 سنين، وبدرية طلبة إنسانة فوق الوصف، سابت شغلها وقعدت جنبي في إسكندرية، وكانت بتصور حاجات مهمة وقتها، اتقوا الله وشيروا الفيديو؛ دفاعًا عنها".



نقابة المهن التمثيلية تُحيل بدرية طلبة للتحقيق

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قد قررت إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، بعد اتهامها بالإساءة للشعب المصري في فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار بدرية طلبة

وقالت بدرية طلبة، في أول تعليق لها: “وأنا تحت أمر نقابتي، لأن أنا فعلًا غلطت إني أنساق وراء قِلّة لا يمثلون الشعب المصري، واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي، حتى لما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني؛ قدمت اعتذار بعصبية، لأنهم برضو دخلوا استفزوني، وانسقت تاني وراهم، ودي غلطتي، كان لازم أكون أهدأ من كده، وأكيد اللي بيحبوني حيلتمسوا لي العذر”.

وأضافت: "بكرر أسفي واعتذاري للجمهور اللي كان سبب في وجودي، ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه، ومن فضلكم ما تصدقوش اللي شوفتوه، لأن الفيديوهات الكاملة موجودة على صفحتي، والحمد لله إنه هيتم تحقيق في نقابتي، أقدر أثبت فيه كلامي بعيدًا عن أي توتر أو استفزاز من حد، كل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".