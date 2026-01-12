أمير المصري : قصة فيلم العملاق ملهمة .. وتستحق روايتها لجمهورنا

أعرب الفنان أمير المصري عن سعادته الكبيرة بعرض فيلمه العملاق في السينمات المصرية، في إنتظار آراء الجمهور مع عرض الفيلم يوم 14 يناير الجاري، وشدد على أن هذه التجربة خطوة مهمة في مسيرته الفنية لأن الفيلم يحمل أبعادًا إنسانية ودرامية مميزة، قائلا "لقد كانت مسئولية ضخمة بالنسبة لي ، فنسيم احد أبطالي الذين كنت أتابعهم في مرحلة نشأتي، كنت من أشد المعجبين به، فأنا أحب متابعة الشخصيات العامة التي يمكن أن تتواصل معها على المستوى الثقافي، ورؤية شخص مثله يتحول إلى بطل كانت ملهمة للغاية".



كما أشاد بالمخرج روان أثالي معتبرًا إياه المحرّك الأساسي للمشروع المستقل، مؤكدًا أنه كان "شغوفًا للغاية بموضوع الفيلم، والحقيقة الجميع شارك بكل ما لديه، لأننا لم نملك رفاهية الوقت لتجربة الأشياء أو اختبارها"، بينما قال عن دعم سيلفستر ستالون للفيلم كمشارك في الإنتاج "وجوده دعم كبير، فهو أسطورة أفلام الملاكمة مثل روكي، ورامبو وعدد من الأعمال القتالية المهمة، فهو لا يضع اسمه على أي عمل إلا لو أعجبه وكان مؤمن به، ونحن محظوظين جدًا إنه اختار أن يدعم هذا الفيلم".



تحدث في العرض الخاص بالقاهرة عن أهمية أن يرى الجمهور العربي الفيلم ، مؤكدًا أن العمل يعكس قصة ملهمة تستحق أن تُروى للجمهور المصري والعالمي، وعبّر عن امتنانه لحضور عدد من نجوم الفن وأصدقاء وزملاء الوسط الفني، وأن حضور والده في العرض كان له أثر خاص عليه، وأنه سعيد جدًا بأن هذا العمل يصل للجمهور العربي والعالمي أخيرا.





تحدث عن أن الفيلم يروي قصة ملهمة حقيقية عن الملاكم البريطاني-اليمني نسيم حميد، الذي بدأ من بيئة بسيطة ووصل إلى العالمية، مشيرا إلي أن تقديم دور نسيم حميد كان حلمًا تحقق له، وأن الدور كان مرهِقًا ويتطلب تدريبًا شاقًا بدنيًا وذهنيًا استعدادًا لتقديم الشخصية بشكل دقيق ومؤثر، فقال إنه تدرب أكثر من 4 أسابيع بدوام كامل للاستعداد للدور، وخسر حوالي 7 كيلوجرامات من وزنه كما تدرب حتى 11 ساعة يوميًا، وتعرّض لإصابة في أحد أصابعه أثناء التدريب لكنه تعلم طريقة حديث وحركات الملاكمة الاستعراضية الخاصة ببطله نسيم حميد.



كما أشار المصري إلى أن النجم بيرس بروسنان، الذي يؤدي الدور المحوري لمدرب ناز بريندان إنجل، كان محترفًا بشكل دائم، وسخيًا بشكل لا يُصدق في موقع التصوير، وقال" كان يمنحني بعضًا من أفضل أدائه حتى خارج الكاميرا، بصراحة، كان يدعمني ويرفع من مستوى أدائي".



الفيلم يحكي السيرة الملهمة لبطل الملاكمة البريطاني من أصول يمنية نسيم حميد، والمعروف بلقب الأمير، منذ طفولته المتواضعة في ضاحية شيفيلد حيث كان يعيش فوق متجر صغير، إلى أن أصبح أيقونة عالمية في رياضة الملاكمة وواحدًا من أشهر الرياضيين المسلمين في بريطانيا، وعلاقته بمدربه بريندان إنجل، الذي يديره صالة ملاكمة للشباب في شيفيلد بهدف تحويلهم بعيدًا عن حياة الشوارع إلى الحلبة، والتدريب غير التقليدي الذي تبناه إنجل، وموهبة حميد الفذة التي دفعتهما معًا إلى قمة الملاكمة، مع التركيز على التحديات والصراعات التي تواجه علاقتهما أثناء النجاح.

Giant أو العملاق من إخراج وسيناريو روان أثالي، وبطولة أمير المصري وبيرس بروسنان وغيث وعلي صالح وكونر بورتر وغيرهم وإنتاج سيلفستر ستالوني.