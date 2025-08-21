كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

أزمة كبيرة مر بها زواج الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد انتشار شائعات حول انفصاله عن آن رفاعي أم بناته خلال الفترة الماضية.

ولكن وبشكل مفاجيء وبعد فترة من التخبط في المعلومات عاد الفنان كريم محمود عبد العزيز إلى حياته الطبيعية ليعلن حبه لزوجته أمام الجميع.



شائعات الانفصال



تناقلت تقارير وإشاعات، أن كريم محمود عبد العزيز انفصل عن زوجته آن الرفاعي بعد زواج دام 14 عامًا، بسبب وجود علاقة مع فنانة شهيرة، وبحسب مصادر مجهلة ، قيل إن الطلاق نفّذ منذ أشهر، وتم الإعلان عنه مؤخرًا.

ولكن كريم محمود عبد العزيز لم يعلن عن الانفصال رسميًا، بل شارك مقطعًا مؤثرًا لوالده الراحل يُعبّر فيه عن الامتنان والحياة البسيطة.

حتى ظهر كريم محمود عبد العزيز بصورة تجمعه بزوجته على حسابه في انستجرام، علق عليها ببساطة: “I love you” أو “بحبك”

واعتبر هذا الظهور العلني والرسالة العاطفية موقفًا رادعًا للشائعات، وإعلان عن عودة للزوجة وتأكيد لمتانة العلاقة.

وفي مداخلة تلفونية مع برنامج هي وبس، الذي استضاف آن رفاعي بصفتها مصممة أزياء شهيرة عبر كريم محمود عبد العزيز عن حبه لزوجته وعن دعمه له في عملها وتشجيعه لها.

وكشف كريم محمود عبد العزيز أن زوجته تشارك في اختيار ملابسه وستكون ستايلست خاصة به في أعمال قادمة.



وأشار إلى أن كل طرف في العلاقة يستشير الآخر في قراراته، سواء في مجاله المهني أو الشخصي، مؤكدًا أن الشفافية والمشاركة هما أساس الحياة الزوجية الصحيحة.