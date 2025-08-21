قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
بالروبوت الثعبان.. هندسة بنها تحصد المركز الأول بمسابقة "صُنع في مصر "
مدبولى يدعو «تويوتا» للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز والمزايا
نصب على مواطنين.. القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا بمدينة نصر
ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع في غزة إلى 271 شهيدًا بينهم 112 طفلًا
مش حفلة .. خالد الغندور يوجه رسالة بعد جنازة والد محمد الشناوي
خطوة اقتصادية مهمة.. بيرو تفتح سوقها أمام صادرات الفراولة المصرية
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالروبوت الثعبان.. هندسة بنها تحصد المركز الأول بمسابقة "صُنع في مصر "

هندسة بنها
هندسة بنها
إبراهيم الهواري

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فريق كلية الهندسة ببنها الفائز بالمركز الأول في مسابقة "صُنع في مصر – MIE 2025" عن مشروعهم المتميز"الروبوت الثعبان – Snake Robot" تصميم وتحكم وتنفيذ روبوت ثعبانى مستقل مدفوع بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف المواقع الأثرية مع تكامل إنترنت الأشياء (WADJET).
 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن فوز طلاب كلية الهندسة بهذه المسابقة يعكس مدى جدية أبنائنا الطلاب وتميزهم ، والدور الفعّال الذي تلعبه الكلية في دعم مشروعات التخرج النوعية ذات الأثر الواقعي ، لافتا إلي الدعم الكامل الذي تقدمة جامعة بنها لخلق جيلًا من المبدعين القادرين على بناء مشروعات ذات قيمة مضافة تسهم في نهضة الوطن وتقدّمه.
 

وأشارت الدكتورة زينب فيصل عميدة كلية الهندسة ببنها إلي أن المشروع  قدم عملية التصميم الكاملة لروبوت ثعبانى مستقل لأغراض الاستكشاف الأثري في البيئات المحدودة حيث أُجريت نمذجة رياضية للروبوت الأفعى باستخدام MATLAB Simscape، مما أتاح محاكاة وتحليلًا دقيقين لمكوناته الميكانيكية والكهربائية. 

واستُخدمت نتائج النمذجة الرياضية لاختيار المحركات، ثم طُوّر التصميم الميكانيكي واعتمد عليه باستخدام برنامج ANSYS، واستُخدمت مادة PETG لطباعة الأجزاء المصممة ثلاثية الأبعاد، وصُممت وصُنعت لوحة دوائر مطبوعة (PCB) مخصصة، دمجت جميع الأسلاك في لوحة واحدة، مما عزز موثوقية النظام ووزّع الطاقة بكفاءة على المحركات للتحكم الدقيق في حركة الروبوت ، وطُوِّر نظام تحكم متين للروبوت، يدمج تقنيات LiDAR وNVIDIA Jetson وArduino وPCA9685، ويستفيد من نظام تشغيل الروبوت (ROS) لتمكين الحركة الذكية، ورسم الخرائط في الوقت الفعلي، وتحديد المواقع بدقة، مما أدى إلى نظام مرن وقابل للتوسع وطُوِّر نظام كشف للأجسام مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية YOLO، وأُضيف إلى الروبوت، مما يتيح التعرف على القطع الأثرية وتحديد مواقعها في الوقت الفعلي من خلال بث مباشر للكاميرات.
 

وأضافت عميدة الكلية أن هذا العمل يعتبر منصة روبوتية قابلة للتطوير والتكيف، مُصممة خصيصًا لاستكشاف المواقع الاثرية، مما يُسهم في الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث، والاستجابة للكوارث، والتفتيش الصناعي.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

وائل كفوري

أول ظهور لطفلة وائل كفوري من زوجته الثانية.. شاهد

انتصار حورس

عرض “انتصار حورس” يفتتح الدورة الـ32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

داليا مصطفي

داليا مصطفي تتألق بالاسود في أحدث ظهور

بالصور

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نادين الراسي
نادين الراسي
نادين الراسي

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

فيديو

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد