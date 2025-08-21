تحقيق جيش الاحتلال في هجوم خان يونس: 15 مسلحا شاركوا في الضرب

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن تحقيق جيش الاحتلال في هجوم خان يونس، كشف أن هناك 15 مسلحا شاركوا في الهجوم على المقر العسكري واستهدفوا الكاميرات وأبراج المراقبة.



وجاء في الخبر أن المقر العسكري الذي استهدفه المسلحون يستخدم لشن هجمات على المناطق الغربية، وأن عددا من المسلحين نجحوا في دخول المبنى الذي يتحصن به الجنود وأطلقوا النار وقنابل يدوية.

وذكر أن القتال جرى وجهًا لوجه، وقد قتل بعض المسلحين ونجح بعضهم في الانسحاب، والهجوم استمر 10 دقائق لكن البحث دام 3 ساعات حتى العثور على آخر المسلحين.

