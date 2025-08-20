خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن عناصر كتيبة خان يونس في قطاع غزة التابعة لحركة حماس باتوا يشكلون تحديا ميدانيا متزايدا أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تمكنوا خلال المواجهات الأخيرة من دراسة آليات عمل الجيش وتكتيكاته الميدانية.

وقالت الصحيفة إن المقاتلين في كتيبة خان يونس يخوضون ما وصفته بـ"حرب استنزاف" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، من خلال نصب كمائن يومية تُظهر معرفة دقيقة بخطط الجيش ونقاط ضعفه، في تحرك اعتبرته المصادر العسكرية "متعمداً ويستهدف قادة الوحدات بشكل خاص".

وأشارت معاريف إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواجه صعوبة كبيرة في رصد عناصر حماس في المنطقة، حيث وصفت المصادر محاولات تعقّبهم والإيقاع بهم بأنها "معقدة وصعبة"، في ظل ما قالت إنه "كفاءة قتالية عالية" لدى الكتائب العاملة في خان يونس.

وأضافت المصادر أن حماس استطاعت في الأشهر الأخيرة تطوير تكتيكاتها الميدانية، ما يجعل المواجهة في جنوب القطاع مختلفة من حيث التحديات والتهديدات عن باقي الجبهات.