قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نشدد على أهمية دعم الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة
نموذج مشرف لشبابنا.. محافظ كفر الشيخ يعزي محمد الشناوي في وفاة والده
بعد اختياره الأفضل.. محمد صلاح: التتويج بالبطولات أهم من الجوائز الفردية
صنع في مصر| 4 وزراء يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات.. و"الوزير" يتعهد بزيادة الإنتاج
نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
القسم الخارجي

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم أمس الأربعاء، الموافق 20 أغسطس 2025، على خطة عسكرية شاملة لاحتلال مدينة غزة، بعد عرضها من قِبل رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير وفريق القيادة العليا في الوزارة. 

وتنظر الخطة، التي أُطلق عليها اسم “عربات جدعون الثانية”، إلى التعمق في العملية التي انطلقت في مايو الماضي وتُقدّر أن القوات الإسرائيلية استحوذت بالفعل على نحو 75% من القطاع .

وحسب المصادر، أمر كاتس بمباشرة استدعاء قرابة 60,000 جندي احتياط، فيما يُمكث نحو 20,000 جندي إضافي في الخدمة الاحتياطية، وذلك ضمن استعدادات موسعة تشمل الاستمرار في تعبئة القوات وزيادة المخزون اللوجستي والتحضير الإنساني اللازم .

وتشمل الاستعدادات العملية الخطوة الاستراتيجية الهادفة إلى نقل سكان غزة – البالغ عددهم نحو 740,000 نسمة – جنوباً إلى مناطق مثل المواصي، وذلك لتمهيد الطريق أمام القوات والمضي في الهجوم مع تقليل الخسائر بين المدنيين، بحسب ما ورد في التقارير .

وجاءت هذه الخطوة وسط استمرار محادثات تهدئة غير مباشرة مع حركة حماس، تقدم لها اقتراح بوقف إطلاق نار يُستمر 60 يوماً مقابل إطلاق عدد من الرهائن. إلا أن السلطات الإسرائيلية أكدت أن إطلاق أي هدنة كاملة يشترط الإفراج عن كافة الرهائن المحتجزين في غزة 

دفع سياسي لصفقة تبادل 

ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي لتضغط على حماس من الداخل لتقديم تنازلات، في محاولة لجعل طابع العملية العسكرية وسيلة لبلورة صفقة تبادل أسرى تشمل إطلاقاً جزئياً أو كاملاً للرهائن الإسرائيليين .


جهود إنسانية متضخمة لكنها مثيرة للجدل

 رغم توسيع الخطط لإنشاء مراكز توزيع مساعدات، ورفع عدد القوافل اليومية من 300 إلى 1,200 قافلة، فإن المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة الدولية يعبّرون عن قلقهم من أن هذه الخطوات لا تغطي الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متطورة .


ضغوط داخلية ودولية مضاعفة  

وعلى المستوى الداخلي، يواجه رئيس الوزراء نتنياهو ضغوطاً من جمهور عائلات الأسرى المنظمين في احتجاجات وإضرابات.

 أما على الصعيد الدولي، فقد أعربت دول مثل فرنسا ومصر والأمم المتحدة عن معارضتها للعملية، بينما حذرت من عواقبها الإنسانية والسياسية، ومنها احتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فشلت المحادثات .

عربات جدعون اسرائيل غزة وزير الدفاع الإسرائيلي الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

ترشيحاتنا

مطار برج العرب

تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى "مطار الإسكندرية الدولي"

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 8ر87%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.8%

خضروات ارشيفيه

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد

بالصور

وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

قيمتها 25 مليون دولار.. القصة الكاملة لإحباط محاولة سرقة ماسة نادرة بدبي

ماسة وردية
ماسة وردية
ماسة وردية

أكثر من مجرد روتين صباحي.. تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

فيديو

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد