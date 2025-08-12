21 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم جراء القصف الوحشي على خان يونس

أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 21 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، بينهم 3 من منتظري المساعدات.



ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت صباح اليوم الثلاثاء، مجزرتين في كل من خان يونس ومدينة غزة، أسفرتا عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين.

شهداء في غزة



وأفادت المصادر الطبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، لوفا، بوصول جثامين خمسة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس، وهم: ماهر أبو لطيفة، وزوجته سناء أبو لطيفة، وابنهما عبدالرحمن ماهر أبو لطيفة، وزياد سليمان الشواف، وأسيد زياد الشواف.

كما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة عن وصول جثامين أربعة شهداء وعدد من المصابين، نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحصري قرب مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 61،499 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153،575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

في هذه الأثناء، استنجدت الطفلة شام قديح في غزة بعمر العام ونصف العام من سوء تغذية حاد وتضخّم في الكبد.. وهي لهذا بحاجة لعلاج عاجل وفعال.