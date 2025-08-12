قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
أخبار العالم

21 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم جراء القصف الوحشي على خان يونس

موت ودمار وخراب بغزة
موت ودمار وخراب بغزة
محمد على

أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 21 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، بينهم 3 من منتظري المساعدات.


ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت صباح اليوم الثلاثاء، مجزرتين في كل من خان يونس ومدينة غزة، أسفرتا عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين.

شهداء في غزة 


وأفادت المصادر الطبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، لوفا، بوصول جثامين خمسة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس، وهم: ماهر أبو لطيفة، وزوجته سناء أبو لطيفة، وابنهما عبدالرحمن ماهر أبو لطيفة، وزياد سليمان الشواف، وأسيد زياد الشواف.

كما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة عن وصول جثامين أربعة شهداء وعدد من المصابين، نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحصري قرب مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 61،499 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153،575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

في هذه الأثناء، استنجدت الطفلة شام قديح في غزة بعمر العام ونصف العام من سوء تغذية حاد وتضخّم في الكبد.. وهي لهذا  بحاجة لعلاج عاجل وفعال.

